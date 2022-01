ProcessMAP permet à Sterling and Wilson d'opérer une transformation numérique et de favoriser l'excellence en matière d'EHS et de durabilité





Plus de 250 chantiers photovoltaïques s'appuient sur la plateforme logicielle EHS mobile-first de ProcessMAP pour assurer la sécurité des travailleurs et proposer des projets fiables à leurs clients.

MUMBAI, Inde et FORT LAUDERDALE, Floride, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- ProcessMAP Corporation, la principale plateforme de numérisation et de transformation des processus qui permet aux clients de minimiser les risques liés à la santé, la sécurité et l'environnement (HSE), a annoncé aujourd'hui que Sterling and Wilson Pvt. Ltd. (Sterling and Wilson), l'un des leaders mondiaux en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC), avait adopté les solutions de transformation numérique de ProcessMAP pour soutenir ses initiatives stratégiques HSE dans toutes ses unités commerciales, à l'échelle mondiale.

Sterling and Wilson : un leader mondial dans le domaine des opérations commerciales et de la sécurité des travailleurs

Sterling and Wilson réalise des projets dans les domaines de l'énergie solaire, des centres de données clés en main, des systèmes MEP-IEPC, de la transmission et de la distribution, des systèmes hybrides et du stockage d'énergie, des centrales COGEN, des générateurs diesel et de la fabrication de panneaux. Avec des milliers d'ouvriers répartis sur des sites du monde entier, Sterling and Wilson a toujours apporté une attention particulière et eu un engagement ferme à offrir des lieux de travail sûrs et durables sur ses sites de construction et autres installations.

Tirer parti d'une technologie de pointe pour soutenir une vision HSE de classe mondiale

Pour soutenir son engagement à atteindre et à maintenir une politique « zéro accident » et sa vision de s'appuyer sur ses processus matures, Sterling and Wilson s'est associé à ProcessMAP en 2019 pour déployer une plateforme logicielle EHS mobile-first, et accélérer la transformation numérique de ses processus HSE mondiaux sur ses chantiers de construction dans plus de 30 pays. L'entreprise vise à atteindre les objectifs commerciaux suivants :

Établir la normalisation et la cohérence des processus pour tous les projets de construction et les sites d'exploitation et de maintenance

pour tous les projets de construction et les sites d'exploitation et de maintenance Accélérer la numérisation des processus clés grâce à une solution 100 % mobile pour permettre aux employés d'être plus efficaces et réduire les erreurs humaines

grâce à une solution 100 % mobile pour permettre aux employés d'être plus efficaces et réduire les erreurs humaines Intégrer les silos d'informations et de données pour centraliser les données et obtenir une vue holistique de la performance EHS à tous les niveaux de l'organisation

pour centraliser les données et obtenir une vue holistique de la performance EHS à tous les niveaux de l'organisation Prendre des décisions basées sur les données via l'analyse intégrée et la visualisation des données

via l'analyse intégrée et la visualisation des données Réduire l'exposition aux risques en identifiant de manière proactive les lacunes et en mettant en oeuvre des actions correctives

en identifiant de manière proactive les lacunes et en mettant en oeuvre des actions correctives Maintenir la conformité aux exigences réglementaires internes, clientes, et externes

aux exigences réglementaires internes, clientes, et externes Institutionnaliser les connaissances pour garantir la conservation des connaissances essentielles centrées sur les personnes

pour garantir la conservation des connaissances essentielles centrées sur les personnes Faire de la sécurité dans le secteur de la construction un facteur clé de différenciation en introduisant l'innovation

Pour atteindre ces objectifs, Sterling and Wilson a adopté une suite complète de solutions EHS de ProcessMAP, notamment pour la gestion des incidents, la gestion des audits, la gestion de la durabilité, l'évaluation des risques, le signalement des dangers et les suggestions de sécurité, la sécurité basée sur le comportement, la gestion des formations et les permis de travail.

Un peu plus d'un an après la mise en oeuvre des solutions, l'entreprise a obtenu les résultats suivants :

Transition complète des processus de sécurité clés tels que l'inspection, l'observation des dangers, les discussions « Toolbox Talk », les rapports d'incidents, les permis de travail sécurisés et autres, vers des applications mobiles

Transformations significatives des processus, notamment une augmentation de 250 % des quasi-accidents signalés et de 145 % des enquêtes sur les incidents menées dans les délais

Commentaires sur l'actualité

« En tant que leader mondial de la construction, nous encourageons l'innovation pour assurer la qualité et la sécurité dans tous nos projets. Notre partenariat à long terme avec ProcessMAP démontre notre engagement envers nos employés, nos entrepreneurs et nos clients. Cette initiative de transformation numérique EHS nous a permis de donner à nos équipes à tous les niveaux de l'organisation des informations clés pour assurer la sécurité des travailleurs. L'adoption rapide de la plateforme mobile de ProcessMAP sur nos plus de 250 projets dans le monde a été un élément essentiel pour notre initiative de transformation », a déclaré M. Tirtha Chattopadhyay, responsable HSE chez Sterling and Wilson.

« C'est un honneur de soutenir Sterling and Wilson dans une initiative de transformation commerciale et technologique aussi stratégique », a affirmé M. Dave Rath, PDG de ProcessMAP Corporation.

« Cet engagement prouve à nouveau la polyvalence de la plateforme de ProcessMAP pour répondre aux besoins spécifiques des clients sur l'ensemble des principaux marchés mondiaux », a ajouté M. Ashish Mohanty, responsable Asie-Pacifique, ProcessMAP Corporation.

À propos de ProcessMAP Corporation

ProcessMAP Corporation est un leader des solutions logicielles EHS intelligentes axées sur l'intelligence des données, permettant aux clients mondiaux de prendre des décisions éclairées aujourd'hui, pour un meilleur avenir. Notre plateforme donne aux clients la possibilité d'automatiser, d'agréger, de suivre et d'analyser leurs opérations commerciales pour conduire la transformation numérique de leurs engagements en matière de facteurs ESG et EHS. La plateforme ProcessMAP comprend des solutions pour l'environnement, la santé et la sécurité (EHS), les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ainsi que la gestion des risques opérationnels (ORM), l'IoT industriel et l'analytique pour connecter les personnes, les systèmes, les actifs et le monde entier afin de créer une entreprise durable. Nous sommes basés à Fort Lauderdale, en Floride, avec des sites dispersés partout dans le monde, et des clients dans plus de 140 pays. Visitez https://www.processmap.com/ pour en savoir plus.

