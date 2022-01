Le partenariat entre Anokiwave, NXP et YTTEK permet la mise en place d'un écosystème O-RAN pour le développement de la 5G mmW





Anokiwave, NXP Semiconductors, YTTEK et Semicomm ont fait la démonstration d'une solution FR2 O-RAN de bout en bout lors d'un récent séminaire qui s'est tenu à Taipei (Taïwan), qui a enregistré une participation et des réactions extraordinaires.

BOSTON, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Anokiwave, NXP, YTTEK et Semicomm ont réalisé la démonstration d'une unité radio (RU) 5G complète, de la bande de base aux ondes millimétriques (mmW), utilisant l'architecture ouverte O-RAN lors d'un séminaire conjoint qui s'est tenu récemment à Taiwan. Cette nouvelle plateforme offre une solution de bout en bout aux OEM, ODM et aux opérateurs, permettant de développer des unités radio 5G mmW compatibles avec l'architecture O-RAN et les mettre sur le marché dès 2022. Les entreprises partenaires ont collaboré pour élaborer une solution dont les performances ont été mesurées à l'aide d'un système de test FR2 5G NR, soulignant ainsi les avantages d'un véritable partenariat O-RAN entre les acteurs du secteur. Lors de ce séminaire conjoint et de la démonstration, les entreprises ont également présenté leurs points de vue uniques sur l'industrie et les dernières informations à propos des produits prenant en charge la nouvelle solution.

L'alliance O-RAN, établie par les principaux opérateurs de télécommunications du monde, garantit la compatibilité et l'interopérabilité entre chaque section radio 5G. Elle a obtenu un large soutien international en permettant à de nombreux fabricants d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement des équipements 5G mmW.

« Anokiwave constate une expansion des applications mmW dans les unités radio des petites cellules et dans les CPE qui nécessitent un écosystème combinant le matériel et les logiciels nécessaires pour des solutions complètes », déclare Alastair Upton, directeur de la stratégie d'Anokiwave. « Grâce au travail effectué avec nos partenaires, nous avons créé une plateforme de développement FR2 complète et prête à l'emploi au sein de l'architecture O-RAN qui répond à de multiples cas d'utilisation de la 5G, démontrant la faisabilité de la viabilité commerciale et servant de conception de référence pour les nouveaux clients. »

Au cours du séminaire, une solution unique développée par YTTEK, basée sur les circuits intégrés de formation de faisceau mmW d'Anokiwave et les circuits intégrés de conversion haut/bas intégrés avec le processeur LA1200 de NXP, a été présentée. Cette solution constitue une conception de référence idéale, que les OEM peuvent utiliser pour le développement de leurs produits.

« Anokiwave est un fournisseur de solutions mmW de confiance depuis les prémices de la 5G. L'annonce de notre prochaine génération de circuits intégrés de formation de faisceau lors de ce séminaire renforce notre soutien à l'écosystème O-RAN dans la région », a déclaré Alan Chang, directeur des ventes pour l'Asie-Pacifique chez Anokiwave.

Avec l'augmentation de la demande pour des solutions radio 5G mmW haute performance, le marché est à la recherche de véritables architectures ouvertes qui exploitent les meilleures performances des front-ends RF et du back-end numérique. Ce partenariat entre Anokiwave, NXP et YTTEK, concrétisé par une solution fonctionnelle et des résultats quantifiables, est une réelle preuve du véritable système O-RAN FR2 que les trois sociétés ont construit et activé ensemble.

À propos d'Anokiwave :

Anokiwave est un fournisseur de solutions de circuits intégrés hautement intégrées de pointe. Ses solutions permettent de faire émerger un marché des ondes millimétriques et des solutions basées sur les antennes actives. Les architectures de systèmes créatives d'Anokiwave et sa sélection optimale de technologies de semi-conducteurs permettent de résoudre les problèmes d'ingénierie les plus difficiles. Anokiwave est basée à Boston, Massachusetts et exploite des centres de conception à Austin (TX) Boston (MA) et San Diego (CA) avec des bureaux de vente à Taipei (Taiwan), Boston (MA) et San Diego (CA). Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.anokiwave.com/5g.

