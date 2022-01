Vior obtient de nouveaux résultats d'or à haute teneur à Belleterre jusqu'à 175 g/t Au en échantillonnage de surface





MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 28 janvier 2022 / Vior Inc. (« Vior » ou la « Société »), (TSXV:VIO)(FRANCFORT:VL51) est heureuse de présenter des résultats d'exploration supplémentaires qui démontrent la continuité du potentiel aurifère de son projet Belleterre à l'échelle du district (« Belleterre » ou « Projet ») dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec. Un total de 1323 échantillons ont été recueillis lors du programme d'exploration de terrain été-automne 2021 à Belleterre et les résultats sont reçus au fur et à mesure de leurs traitements et transmissions par les laboratoires. Les résultats aurifères rapportés s'ajoutent à ceux publiés le 17 septembre, 2021 et exposent à la surface l'excellent potentiel de nouvelles structures aurifères à haute teneur, situées dans le camp minier historique de Belleterre.

Faits saillants

• Les trois échantillons à plus haute teneur ont rapporté respectivement 175 grammes par tonne (« g/t ») d'or (« Au »), 29,5 g/t Au et 27,3 g/t Au.

• 15 autres échantillons contenaient des valeurs comprises entre 24,6 g/t Au et 2 g/t Au, de nombreux échantillons contenant également une teneur significative en argent (« Ag ») titrant jusqu'à 394 g/t Ag (voir le tableau 1 et les cartes ci-dessous).

• Ces nouveaux résultats de surface valident et prolongent les indices aurifères, renforçant davantage le fort potentiel d'exploration à Belleterre.

• En plus de ces hautes teneurs aurifères de surface, une stratégie d'échantillonnage systématique des roches réalisée dans certaines zones associées à des intrusions felsiques localement a également donné des résultats intéressants. Une anomalie en multi-éléments avec une empreinte continue d'un kilomètre de longueur et de 50 mètres ("m") à 100 m de largeur a été délimitée.

• Étant donné le nombre de cibles de forage à fort potentiel qui ont été identifiées le long et à l'extérieur de l'horizon de la mine de Belleterre, un nouveau programme de forage (phase 2) de 5 000 mètres sera initié au premier trimestre 2022. De plus, l'équipe d'exploration s'affaire à la planification du prochain programme d'exploration pour la saison printemps/été 2022.

Mark Fedosiewich, président et chef de la direction de Vior, a déclaré: « Nous sommes très encouragés par ces résultats d'échantillonnage sur le terrain. Ils confirment ce que nous soupçonnions depuis le début, à savoir que le camp minier de Belleterre recèle un potentiel élevé le long de structures aurifères qui se poursuivent au-delà des zones connues. La majorité de ces nouveaux résultats forment des cibles de forage à fort potentiel et s'ajoutent aux cibles de forage de qualité déjà identifiées le long de l'horizon de la mine de Belleterre. Nous commencerons à forer certaines de ces nouvelles cibles au cours de notre prochaine phase de forage.

Vior souhaite également annoncer la localisation des cinq sondages aux diamants récemment complétés à Belleterre (voir la figure 1), comprenant près de 4 000 mètres de carottes dans le cadre de la phase 1 du programme de forage. Ces sondages visaient à mieux définir le cadre géologique en profondeur et dans les extensions de l'horizon de la mine de Belleterre. Les cibles de la phase 1 sont positionnées à de grandes distances des indices connus, avec pour objectifs de délimiter de nouvelles structures et minéralisations, ainsi que de nous fournir des données précieuses pour mieux vectoriser les cibles des prochaines phases de forage. Les résultats d'analyse pour ces cinq premiers trous sont attendus à la fin du premier trimestre 2022.

Carte 1. Vue générale du camp historique de Belleterre, localisation des hautes teneurs aurifères de la campagne de prospection 2021, encadrés des cartes de détail 2 et 3 et des traces de trous de forage Vior 2021.

Carte 2. Localisation des plus hautes teneurs en or de Vior en 2021.

Carte 3. Localisation des plus hautes teneurs en or de Vior en 2021.

Tableau 1. Projet Belleterre - Résultats aurifères et argentifères additionnels (cf. communiqué le 17 septembre, 2021) du programme d'exploration été-automne 2021.

Tableau 2. Projet Belleterre - Paramètres des forages 2021.

À propos des anomalies lithogéochimiques en éléments traceurs

Les zones d'anomalies ont été définies à l'aide des métaux précieux et de base, ainsi que des éléments traceurs associés (Au, Bi, Te, Ag, Pb, Cu, Zn, Mo, As, Sb). Les seuils et les intervalles ont été établis à l'aide de la fonction statistique Natural Break de Mapinfo Pro™ et les résultats ont été vérifiés graphiquement par la méthode des fréquences cumulées. Les contours des anomalies ont ensuite été tracés manuellement et l'accent a été mis sur l'or et les zones où plusieurs éléments traceurs se chevauchent. Cette interprétation préliminaire illustre que les minéralisations aurifères ont différentes signatures selon leur distribution spatiale. Ceci suggère que plusieurs types de minéralisations aurifères semblent coexister sur la propriété et qu'elles ne sont peut-être pas toutes synchrones. Ces observations permettront d'établir des cibles pour la prochaine campagne de terrain (prospection et cartographie) prévue au printemps-été 2022. Certaines zones anomaliques significatives n'ont pas encore été testées par forage.

À propos du contrôle de qualité (QA/QC)

Vior a mis en place un programme d'assurance et de contrôle de la qualité (QA/QC) pour s'assurer que l'échantillonnage et l'analyse des échantillons de tous les travaux d'exploration sont effectués conformément aux meilleures pratiques de l'industrie, y compris les normes de matériaux de référence certifiés (CRM) et les matériaux vierges insérés à tous les 20 échantillons. La préparation des échantillons et les analyses d'or ont été effectuées soit chez Activation Laboratories Ltd (Actlabs) à Sainte-Germaine-Boulé (Québec), ou par SGS Canada Inc avec une préparation d'échantillons effectuée à ses installations de Val-d'Or (Québec) et une analyse des échantillons effectuée à son site de Burnaby (Colombie-Britannique). Tous les échantillons ont été analysés pour l'or par pyroanalyses (50g) avec une finition par absorption atomique ou une technique ICP-AES. Des répétitions ont été effectuées par pyroanalyse (50g) suivies de tests gravimétriques sur chaque échantillon contenant plus de 3,0 g/t Au. Les échantillons sélectionnés sont également analysés pour les multi-éléments, y compris l'argent, en utilisant une méthode ICP-MS de finition par digestion à quatre acides. Les résultats très élevés en argent ont été répétés par une finition ICP-OES par digestion à l'eau régale.

À propos de Belleterre

La propriété est située près de la ville de Belleterre dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, à 95 km au sud de la ville de Rouyn-Noranda. Elle regroupe 551 claims totalisant 30 258 hectares (302,6 km2) et formant un ensemble de terrains d'exploration à l'échelle du district d'une longueur de 37 km. Ceci inclue une option d'acquisition de la concession de l'ancienne mine d'or à haute teneur de Belleterre qui a produit 750 000 oz d'or et 95 000 onces oz d'argent entre 1936 et 1959. La propriété est sous-explorée depuis 50 ans et n'a jamais fait l'objet d'une consolidation aussi importante jusqu'à présent. De l'information supplémentaire à propos de Belleterre peut être consultée ICI.

À propos de Vior inc.

Vior est une société d'exploration minière junior hybride basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, d'explorer et de développer des projets de haute qualité dans des juridictions minières éprouvées et favorables en Amérique du Nord. Au fil des ans, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements aurifères et de nombreux prospects de haute qualité.

Personnes qualifies

Le contenu technique divulgué dans ce communiqué de presse a été revu et approuvé par Laurent Eustache, vice-président exécutif de Vior et Christian Blanchet, directeur des opérations de Vior, et personnes qualifiées selon la Norme canadienne 43-101.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques, qui portent sur les activités, les événements ou les développements que la société croient, présume ou prévoit se produire dans le futur, y compris, sans s'y limiter, le programme d'exploration planifié au projet Belleterre, les résultats d'exploration positifs attendus, le calendrier des résultats d'exploration, la capacité de la société les échéances de son programme d'exploration, la disponibilité des fonds nécessaires pour poursuivre l'exploration et l'acceptation par le Ministère de l'énergie et des ressources naturelles (« MERN ») de la demande d'abandon des deux concessions minières déposée par 9293-0122 Québec inc., constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « ferait », « devrait », « s'attendre », « prévoir », « estimer », « croire », « avoir l'intention », « avoir », « plan » ou « projet », y compris les formes négatives de ces termes ou d'autres variantes de ces termes ou d'une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont un grand nombre échappent à la capacité de contrôle ou de prédiction de la Société, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de la Société s'écartent sensiblement de ceux qui sont annoncés dans les énoncés prospectifs. Divers facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels s'écartent sensiblement des attentes actuelles, notamment le non-respect des dépenses d'exploration prévues, estimées ou planifiées, l'éventualité que les résultats d'exploration futurs ne soient pas conformes aux attentes de la Société, les conditions générales du marché et de l'économie, les fluctuations des marchés mondiaux de l'or, la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée et d'équipements suffisants, les modifications apportées aux lois et aux exigences d'octroi de permis, les conditions météorologiques imprévisibles, les contestations des titres miniers détenus par la Société, les risques environnementaux, le refus du MERN d'accorder la demande d'abandon des deux concessions minières déposée par 9293-0122 Québec inc. ainsi que les risques identifiés dans le rapport de gestion annuel de la direction de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sur lesquelles les énoncés prospectifs sont fondés s'avèrent inexactes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits et, en conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Bien que la Société ait tenté d'identifier les risques, les incertitudes et les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s'écartent sensiblement des prévisions, et il peut y avoir d'autres facteurs imprévisibles faisant en sorte que les résultats ne sont pas conformes à ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de faire des mises à jour de ses énoncés prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

