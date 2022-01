Lancement du Fonds négocié en bourse Desjardins SociéTerre Actions américaines





MONTRÉAL, le 28 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (DGIA), agissant à titre de gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce le lancement d'un nouveau Fonds négocié en bourse adhérant à une politique d'investissement responsable. Le FNB Desjardins SociéTerre Actions américaines a clôturé l'offre initiale de parts et ces parts commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

Le FNB Desjardins SociéTerre Actions américaines (« DSAE ») vient s'ajouter à la gamme des FNB en investissement responsable. DGIA a retenu les services de ClearBridge Investments, LLC (« Clearbridge ») à titre de sous-conseiller pour ce fonds.

« Nous sommes heureux de collaborer avec ClearBridge, un gestionnaire d'investissement mondial de premier plan, qui intègre les enjeux ESG dans l'analyse des sociétés depuis 1987. Le nouveau FNB vient ainsi enrichir l'offre en investissement responsable de Desjardins, la plus vaste gamme au Canada avec plus d'une trentaine de produits dont des fonds communs de placement, des fonds de placement garanti et des fonds négociés en bourse », explique Nicolas Richard, chef de l'exploitation de DGIA.

Le symbole boursier et les frais de gestion du FNB Desjardins SociéTerre Actions américaines sont indiqués ci-dessous :

Fondsnégocié en bourse (FNB) Symbole boursier

(TSX) Frais de gestion1 FNB Desjardins SociéTerre FNB Desjardins SociéTerre Actions américaines DSAE 0,80 %

1Les frais de gestion annuels correspondant à un pourcentage annuel de la valeur liquidative du FNB Desjardins sont calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes applicables.

FNB Desjardins SociéTerre Actions américaines (Symbole TSX : DSAE) : Le Fonds a pour objectif de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans les actions et les titres liés à des actions de sociétés américaines. Le Fonds applique une approche d'investissement responsable. ClearBridge, le sous-conseiller, investit les actifs du FNB Desjardins dans les titres qui respectent à la fois ses critères d'évaluation financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») est intégrée à l'analyse financière des sociétés dans lesquelles il investit. Le sous-conseiller cherche à investir sur le long terme dans des sociétés qui sont considérées comme de haute qualité disposant d'avantages concurrentiels durables comme en témoignent des rendements élevés sur le capital, des bilans solides, et des équipes de gestion capables de gérer le capital de manière efficace.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 390,6 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

