/R E P R I S E -- Examens de conduite pratique - Une unité mobile sera bientôt à Chibougamau/

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de Chibougamau et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra aux personnes qui ont un rendez-vous de passer un examen pratique afin d'obtenir un...

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de Chibougamau et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra aux personnes qui ont un rendez-vous de passer un examen pratique afin d'obtenir un...

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) informe la population de Dolbeau-Mistassini et des environs de la visite prochaine d'une unité mobile qui permettra aux personnes désirant obtenir un permis de conduire ou un permis d'apprenti...

L'Agence pour les affaires culturelles, gouvernement du Japon, a lancé un projet novateur de promotion culturelle appelé « CULTURE GATE to JAPAN » à l'aéroport de Haneda et au...

Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en...