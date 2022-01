VAT ORGANISE UNE CÉRÉMONIE D'INAUGURATION DE LA PHASE TROIS DE L'EXTENSION DE SON USINE EN MALAISIE





GEORGE TOWN, Malaisie, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La société suisse VAT Group AG, premier fournisseur mondial de vannes à vide à haute performance, a organisé aujourd'hui une cérémonie d'inauguration pour lancer l'extension de son usine de production à Penang, en Malaisie. La nouvelle usine couvrira une superficie d'environ 39 200 mètres carrés et devrait créer 500 emplois une fois qu'elle sera terminée et fonctionnera à pleine capacité. Ce projet fera plus que doubler la capacité de production de l'opération malaise de VAT, portant la production de l'usine à plus d'un milliard de francs suisses (4,6 milliards de MYR[1]).

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de Suisse en Malaisie, Son Excellence Madame Andrea Reichlin, du vice-ministre principal de Penang, YB Dato' IR Haji Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman, et de représentants de nombreuses autres organisations locales, dont la Malaysian Investment Development Authority (MIDA), InvestPenang, la Penang Development Corporation (PDC), ainsi que d'autres invités de prestige.

Son Excellence Madame Andrea Reichlin, le vice-ministre principal de Penang YB Dato' IR Haji Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman, Mike Allison, PDG de VAT, Thomas Berden, directeur d'exploitation de VAT, Urs Gantner, responsable de l'unité commerciale pour les semi-conducteurs de VAT et Paraveen Singham, directeur général de VAT Manufacturing Malaysia Sdn Bhd ont officiellement posé la première pierre de l'extension de ce site de production.

Félicitant VAT Manufacturing Malaysia pour cette étape importante dans le pays, Dato' Arham Abdul Rahman, directeur général de MIDA, a déclaré : « L'extension de l'usine de fabrication de vannes à vide de VAT reflète la croissance mondiale à long terme de la demande dans l'industrie, et la façon dont la Malaisie est bien placée pour exploiter ces opportunités. Tout en tirant parti de l'écosystème industriel attrayant de la Malaisie, cette usine sera d'une importance stratégique pour attirer davantage de sociétés multinationales, en particulier de diverses industries d'équipements haut de gamme qui utilisent la technologie de l'entreprise pour installer leurs usines en Malaisie. Cela contribuera à l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement du pays, notamment pour l'industrie des semi-conducteurs. Cette extension créera également de nouvelles opportunités d'emploi à haute valeur ajoutée pour les Malaisiens et accélérera l'exportation de produits fabriqués en Malaisie vers le monde entier. »

« En septembre 2021, MIDA a approuvé un total de 230 projets de fabrication en provenance de Suisse pour une valeur de 14,0 milliards de MYR. L'afflux soutenu d'investissements suisses en Malaisie reflète la compétitivité continue du pays pour les entreprises. Le fait que ces entreprises continuent à investir en Malaisie, même en ces temps difficiles pour l'économie internationale, est remarquable et témoigne du climat d'investissement favorable dans le pays », a ajouté Dato' Arham.

« Fidèle à sa réputation de Silicon Valley de l'Est, Penang, en plus d'être l'un des principaux centres de fabrication de produits électriques et électroniques (E&E), qui représentent environ 5 % des ventes mondiales de semi-conducteurs, est également un centre régional florissant dans le domaine des machines et équipements (M&E) et des dispositifs médicaux. Nous sommes fiers que Penang gagne du terrain dans le secteur de la fabrication d'équipements de pointe, où VAT joue un rôle important dans la chaîne de valeur », a déclaré Dato' Ahmad Zakiyuddin Abdul Rahman, premier ministre adjoint de Penang, qui représentait le très honorable ministre principal de Penang, M. Chow Kon Yeow, lors de la cérémonie d'inauguration.

Le lancement de la phase trois de l'extension de VAT à Penang augmentera sensiblement la capacité de production de l'entreprise avec un investissement initial d'environ 70 millions de francs suisses (321 millions de MYR) sur la période 2022-2024.

« Après avoir évalué en profondeur un certain nombre d'options pour l'extension de notre capacité de production, nous avons conclu que Penang était le meilleur emplacement pour un certain nombre de raisons », a expliqué Mike Allison, PDG de VAT. « Notre équipe à Penang a déjà fait un excellent travail en augmentant la production ces dernières années pour répondre aux besoins de notre marché à croissance rapide, et notre décision de poursuivre l'expansion à Penang est une reconnaissance de leurs efforts exceptionnels. De plus, plusieurs de nos plus gros clients fabricants d'équipements d'origine sont présents dans la région et l'augmentation de notre production dans cette région nous permettra de collaborer plus efficacement avec eux et de fournir de la valeur plus rapidement et plus efficacement.

MIDA, InvestPenang, PSDC et toutes les autorités locales nous ont apporté un excellent soutien au cours des dernières années et nous sommes impatients de travailler avec eux lors de cette prochaine étape d'extension », a-t-il ajouté.

Une fois achevée et fonctionnant à pleine capacité, l'extension devrait contribuer à environ 50 % de la capacité de production mondiale totale de VAT d'ici 2028. VAT Manufacturing Malaysia sera le principal fournisseur des clients de la société en République de Corée, au Japon, en République populaire de Chine et dans le reste de l'Asie. Actuellement, l'usine locale emploie environ 600 personnes et, la demande étant stimulée par des tendances à long terme telles que la numérisation mondiale, l'entreprise prévoit une croissance de l'emploi à plus de 1 200 personnes d'ici la fin de 2027.

VAT a d'abord commencé la construction de son usine de fabrication à Penang en 2012 et a commencé la production en avril 2013. La première phase de l'usine de la société se traduit par un investissement de plus de 30 millions de francs suisses (102 millions de MYR) dans une usine de 6 000 mètres carrés, un événement marquant pour VAT car il s'agissait du plus grand investissement en capital jamais réalisé par la société en dehors de la Suisse.

En septembre 2019, VAT a inauguré la deuxième extension de son usine de Penang avec un investissement s'élevant à 40 millions de francs suisses (165 millions de MYR), couvrant une superficie de 24 000 mètres carrés pour soutenir la croissance significative de l'entreprise. Les opérations en Malaisie jouent un rôle important dans la stratégie de l'entreprise visant à renforcer son leadership mondial en matière de marché et de technologie, à répondre aux besoins de ses clients dans des niches et des secteurs ciblés, en particulier les clients clés en Asie, ainsi qu'à accroître la vitesse et la flexibilité de l'empreinte mondiale de l'entreprise. La deuxième expansion de VAT comprend de nouvelles ressources dans les domaines de l'ingénierie et de la gestion des produits, ce qui lui permet de répondre plus rapidement aux demandes croissantes dans la région.

[1] Taux de change de la Bank Negara au 24 janvier 2022 : 4,5779

