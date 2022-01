LambdaTest annonce son intégration à Datadog





Cette intégration permettra d'améliorer l'analyse et la collaboration au sein des équipes DevOps

SAN FRANCISCO, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- LambdaTest, une plateforme d'exécution de tests leader, a annoncé une intégration avec Datadog , Inc. (NASDAQ: DDOG), la plateforme d'analyse et de sécurité pour les applications Cloud. Cette intégration est désormais disponible dans Datadog Marketplace.

Avec l'intégration de LambdaTest et Datadog, les utilisateurs peuvent acheter un abonnement à LambdaTest via Datadog Marketplace. Une fois que le compte LambdaTest est configuré (ou pour les clients existants de LambdaTest), les utilisateurs peuvent aller sur la vignette d'intégration pour commencer à envoyer des données vers Datadog. Les utilisateurs peuvent aussi enregistrer des bogues tout en testant des sites Web (et des applications Web) sur plusieurs navigateurs depuis la plateforme LambdaTest vers Datadog. LambdaTest va inclure automatiquement les détails d'exécution de tests comme l'environnement de test, la version du navigateur, le système d'exploitation, la résolution, les captures d'écran ainsi que l'ajout de commentaires personnalisés.

« Depuis le début, nous avons fait en sorte que la plateforme LambdaTest fasse partie de l'écosystème de tests intégré. Les développeurs et testeurs utilisent plusieurs outils pour mener à bien leurs tâches. Il est important que ces outils communiquent entre eux. Cette nouvelle intégration, qui fait désormais partie des plus de 120 intégrations de LambdaTest, permettra le reporting de problèmes et la collaboration fluides entre les équipes de développement et de tests. Nous chercherons continuellement à augmenter nos intégrations dans les temps pour faciliter le travail de nos utilisateurs finaux », déclare Asad Khan, PDG, LambdaTest.

« Nous sommes ravis de nous associer à LambdaTest pour leur offre sur Datadog Marketplace », indique Michael Gerstenhaber, directeur principal de la gestion de produits chez Datadog. « L'intégration de LambdaTest va permettre aux utilisateurs de gérer facilement les incidents. Ainsi, ils peuvent signaler facilement, et sans étapes supplémentaires, des bogues survenus sur LambdaTest directement sur le tableau de bord d'incidents de Datadog. »

LambdaTest propose des tests d'automatisation sur une grille Cloud évolutive, sécurisée et fiable. Les utilisateurs peuvent tester des builds continuellement sur leur infrastructure Cloud pour des feedbacks rapides et complets. Les utilisateurs peuvent diviser par 10 le temps entre l'engagement et le déploiement tout en exécutant des tests et même en résolvant les bogues dans la foulée.

À propos de LambdaTest

La plateforme d'exécution de tests leader de LambdaTest permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, versions de navigateurs et environnements de systèmes d'exploitation différents. Avec un portefeuille de produits solides, les utilisateurs peuvent accélérer l'exécution de tests à grande échelle et avoir des cycles de lancement plus rapides. Plus de 500 entreprises et plus de 600 000 utilisateurs dans plus de 130 pays comptent sur LambdaTest.

Pour découvrir LambdaTest, consultez: www.lambdatest.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. Vous pouvez aussi visionner nos vidéos YouTube.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg

