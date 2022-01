À 20 ans, le Fonds mondial est prêt à lutter contre les nouvelles pandémies, déclare l'AHF





Demain marque le 20e anniversaire du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM), l'un des mécanismes multilatéraux de financement de la santé publique les plus transparents et les plus efficaces au monde. Alors que le GFATM entre dans une nouvelle décennie au milieu d'une autre pandémie, la AIDS Healthcare Foundation (AHF) exhorte les pays à élargir le mandat du Fonds pour inclure d'autres maladies infectieuses, comme le COVID-19, et à garantir qu'il reste entièrement financé lors du prochain cycle de reconstitution des ressources qui aura lieu plus tard cette année.

« Le Fonds mondial illustre parfaitement ce que le monde peut accomplir lorsque les pays coopèrent au lieu d'accumuler les ressources. Quarante-quatre millions de décès liés au sida, à la tuberculose et au paludisme ont été évités, parce qu'il y a 20 ans, les pays ont décidé de travailler ensemble pour vaincre ces trois maladies - ce sont des leçons que nous devons appliquer aujourd'hui », a déclaré le Dr Penninah Iutung, chef du bureau Afrique de l'AHF. « La trajectoire de développement en Afrique et dans d'autres régions durement touchées a été profondément influencée par le soutien indéfectible apporté au Fonds mondial par son principal donateur, les États-Unis. La prochaine reconstitution des ressources étant organisée par les États-Unis, nous espérons que cet engagement servira d'exemple aux autres donateurs pour faire en sorte que toutes les nations capables « financent le Fonds » ! »

