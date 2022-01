Richard Attias & Associates (RA&A) annonce sa stratégie internationale pour 2022 et la composition de sa nouvelle équipe de direction





- Richard Attias & Associates, un des leaders mondiaux en communication stratégique et création de plateformes, réorganise son offre autour de cinq axes majeurs afin d'accompagner les décideurs politiques, les gouvernements, les entreprises et les organisations régionales et internationales en cette période de mutation sans précédent.

- La transformation de RA&A renforce sa capacité d'action et d'influence qui est fondée sur des stratégies diplomatiques audacieuses ainsi que sur des plateformes pionnières, présentielles ou virtuelles.

- Cette transformation est assurée par une équipe de direction présente à l'internationale et de nouvelles nominations clés.

NEW YORK, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Richard Attias & Associates, un des leaders mondiaux en communication stratégique et création de plateformes, innove en lançant une nouvelle stratégie globale apte à asseoir son propre développement et à toujours mieux répondre aux besoins croissants de ses clients. Après 15 ans de création et de production de plateformes internationales de premier plan, dont la Future Investment Initiative (FII), la Conférence des Lauréats du prix Nobel, des sommets de chefs d'État, des cérémonies sportives et le G20, RA&A restructure son offre autour de cinq axes majeurs afin d'accompagner les décideurs politiques, économiques et institutionnels dans la période de mutation sans précédent que nous connaissons.

« L'heure est venue pour les chefs d'État et les dirigeants internationaux de bâtir un monde plus durable conforme aux priorités que commande le 21e siècle », a déclaré Richard Attias, Fondateur et Président exécutif de RA&A. « La transformation et le redéploiement de RA&A renforcent notre capacité d'action et d'influence fondée sur des stratégies diplomatiques audacieuses, des contenus uniques, des plateformes pionnières, présentielles ou virtuelles, ainsi que des expériences inoubliables dans les domaines du sport et de l'entertainment. »

Richard Attias nomme une nouvelle équipe de direction afin de soutenir le développement global de RA&A.

Richard Attias nomme Marina de Coatgoureden au poste de Global Chief Executive Officer de RA&A en charge de mettre en oeuvre la stratégie du groupe. Après une carrière dans l'événementiel au service des familles royales de Grande-Bretagne et du Golfe, puis au sein de maisons de luxe telles que Chanel, Dior et Louis Vuitton, elle a été nommée en 2018 CEO de la division du groupe Quintessentially au Moyen-Orient, un des leaders mondiaux en événementiel et lifestyle.

Marina de Coatgoureden est épaulée par une solide équipe de direction couvrant les marchés stratégiques de RA&A :

Fahad AlRajhi , Directeur général, RA&A Arabie Saoudite

, Directeur général, RA&A Arabie Saoudite Fréderic Divay , Directeur général, RA&A Sénégal

, Directeur général, RA&A Sénégal Vincent Perroud , Directeur général FII

, Directeur général FII Cédric Roux , Directeur général, RA&A Émirats arabes unis

, Directeur général, RA&A Émirats arabes unis Qi Tian , Directeur général, RA&A Chine

, Directeur général, RA&A Chine Sophie Titolo , Directrice générale Amériques, RA&A États-Unis d'Amérique

, Directrice générale Amériques, RA&A États-Unis d'Amérique Victoria Vincent , Directrice générale, RA&A France

Richard Attias ajoute : « Je suis très fier de ce passage de témoin à cette jeune génération de dirigeants. Ils et elles ont une impressionnante liste de réalisations à leur actif et des valeurs communes. Leur engagement total et le leadership de Marina vont hisser RA&A à un autre niveau tout en continuant à inspirer notre industrie. »

Richard Attias devient Président Exécutif, soutenu par :

Cecilia Attias , Senior Vice-Présidente ; Secrétaire du Conseil Consultatif de RA&A

, Senior Vice-Présidente ; Secrétaire du Conseil Consultatif de RA&A Fabien Philippe , Chief Financial Officer

, Chief Financial Officer Anastasia Colosimo , Directrice de Cabinet

, Directrice de Cabinet Liz Borod Wright , Directrice Social Media

La nouvelle organisation de RA&A

RA&A a créé cinq piliers pour appuyer son nouveau positionnement et ses compétences clés.

RA&A Advisory & Diplomacy : identifier des opportunités pour renforcer l'influence et la stratégie de marque, forger des partenariats fructueux, établir des plans d'action détaillés menant à des résultats concrets et tangibles.





identifier des opportunités pour renforcer l'influence et la stratégie de marque, forger des partenariats fructueux, établir des plans d'action détaillés menant à des résultats concrets et tangibles. RA&A Lab : produire des contenus et des programmes originaux, identifier les futures tendances, édifier une gouvernance éclairée.





produire des contenus et des programmes originaux, identifier les futures tendances, édifier une gouvernance éclairée. RA&A Live Experiences : développer des solutions clés en main pour des plateformes physiques mémorables, dont des sommets diplomatiques et des conférences et forums internationaux.





développer des solutions clés en main pour des plateformes physiques mémorables, dont des sommets diplomatiques et des conférences et forums internationaux. RA&A Metaverse : créer des plateformes virtuelles fictives et interactives autour de la réalité augmentée et des solutions digitales innovantes permettant de transcender les frontières physiques et d'acquérir de nouveaux publics.





créer des plateformes virtuelles fictives et interactives autour de la réalité augmentée et des solutions digitales innovantes permettant de transcender les frontières physiques et d'acquérir de nouveaux publics. RA&A Sport & Entertainment : concevoir et produire des cérémonies sportives, des festivals culturels et des spectacles permanents, tout en offrant un conseil stratégique dans le domaine du sport marketing

À propos de Richard Attias & Associés

En tant qu'agence internationale en communication stratégique et création de plateformes, nous élaborons et mettons en oeuvre les idées, les interconnections et les plateformes qui sont à même de renforcer l'influence de nos clients ? entreprises, gouvernements, organisations non-gouvernementales et institutions à but non lucratif ? avec pour objectif d'obtenir des résultats tangibles. Après des années d'expérience qui nous ont permis de circonscrire la meilleure façon de les concevoir, nous développons des plateformes physiques et virtuelles, des cérémonies, des évènements publics et des sommets inclusifs ayant un impact sur le moyen et long terme. Nous créons des plans d'action holistique, de la réflexion stratégique à la réalisation opérationnelle en passant par la gestion des réseaux.

Le succès de Richard Attias & Associates repose sur l'expérience de son fondateur et de son équipe internationale, qui conseillent de longue date des leaders mondiaux, des dirigeants d'entreprise et des personnalités de la société civile à l'internationale, les aidant à renforcer leur influence et anticiper le futur. RA&A compte plus de 100 experts avec des bureaux sur chaque continent.

