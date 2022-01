NIHPLOD lance officiellement le service personnalisé N7 Plus





Au début de l'année 2022, NIHPLOD, une marque de soins de niche haut de gamme, a été redéfinie par son nouveau directeur général, John Morrell.

La société va renommer son activité d'adhésion sous le nom de N7 Plus, afin de fournir des services plus personnalisés à ses clients fortunés.

Morrell va maintenant prendre en charge le centre d'affaires basé en France avec son équipe de directeurs, dont Thomas Bernstein, Melissa Schnauz, Moira Porter, Peter Katt, etc. Ils ont une riche expérience des produits de soins de la peau et de la gestion des membres privés puisqu'ils ont travaillé auparavant chez L'Oréal, Coutts, TWK et d'autres sociétés.

a déclaré M. Morrell lors d'une conférence de presse antérieure :

"Les discussions sur le N7 Plus durent depuis un certain temps. La pandémie en cours a progressivement défini de nouvelles tendances pour les modes de vie des personnes fortunées que nous servions auparavant. À cet égard, nous devons non seulement embrasser cette situation, mais aussi nous adapter le plus rapidement possible, ce qui marque un nouveau chapitre pour nos employés, nos partenaires et nos clients.

Nous sommes fermement convaincus que la beauté et les soins de la peau ne sont qu'une partie du mode de vie, et que des visions et des expériences plus diverses devraient être ajoutées pour rendre nos vies exquises et intéressantes. C'est pourquoi NIHPLOD s'est toujours engagé à offrir de meilleurs services de soins de la peau à ses clients.

N7 Plus ne se contente pas de fournir à ses membres des services personnalisés tels que des conseils en matière de soins de la peau, de beauté et d'image, mais leur propose également un meilleur style de vie dans sept domaines, dont le fitness, l'alimentation, la mode, l'art, les voyages et la vie sociale. Si nécessaire, nous pouvons faire en sorte que Mme Mavis, à Londres, prenne un jet privé pour se rendre à la Fashion Week de Paris le lendemain midi, ou inviter Alberto Durá, le grand chef de Barcelone, à concevoir un dîner exquis pour sa fête d'anniversaire."

NIHPLOD a été fondée en 2008 à Monaco United Skincare Laboratory. Basée sur des biotechnologies avancées, elle vise à fournir aux clients des expériences de soins de la peau efficaces, saines, sûres et exquises. Sous la direction de son cofondateur, le Dr Stefan, NIHPLOD combine la technologie des liposomes et des nanoémulsions avec des ingrédients actifs naturels soigneusement sélectionnés pour garantir un meilleur soin quotidien de la peau, après avoir subi des essais cliniques et des recherches approfondies.

