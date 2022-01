CGTN : Forum du CMG : Ensemble pour des Jeux olympiques d'hiver de haute technologie





PÉKIN, 27 janvier 2022 /CNW/ - China Media Group (CMG), le principal diffuseur du pays, s'associe à des partenaires médiatiques mondiaux pour offrir aux spectateurs du monde entier le pouls en temps réel des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, grâce à des technologies de pointe.

CMG, un diffuseur détenteur de droits des Jeux olympiques d'hiver, a organisé un forum mercredi à Pékin sous le thème « Ensemble pour des Jeux olympiques d'hiver de haute technologie ». Des représentants de 145 agences de presse et organisations internationales de 78 pays et régions ont participé à l'événement en ligne.

CMG s'engage à présenter les Jeux en faisant appel à une technologie novatrice

Shen Haixiong, président et rédacteur en chef du CMG, a déclaré que le CMG s'est engagé à utiliser des technologies novatrices pour diffuser les Jeux olympiques et mettre en valeur le charme de ces derniers.

« CMG a diffusé les événements olympiques en direct en grande primeur mondiale sur sa chaîne à ultra-haute définition en 4K lors des Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré M. Shen.

Nous demeurerons fermement des praticiens et des professionnels en communication de l'innovation médiatique, et nous travaillerons de concert avec des partenaires médiatiques mondiaux en collaborant efficacement avec le Comité international olympique (CIO) pour présenter des Jeux olympiques d'hiver splendides, extraordinaires et exceptionnels à Pékin en 2022. »

Les Jeux olympiques de Pékin changeront à jamais le paysage des sports d'hiver

Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), a transmis ses félicitations au forum par liaison vidéo, en déclarant que « les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin changeront à jamais le paysage des sports d'hiver ».

Il a déclaré que CMG et CCTV ont été « des partenaires inestimables pour le CIO ».

Oleg Dobrodeyev, directeur général de la Compagnie d'État pan-russe de télévision et de radiodiffusion, a déclaré par vidéo qu'il était impressionné par les innovations technologiques et les nouvelles idées adoptées par CMG dans la présentation des Jeux olympiques de Pékin. Il avait hâte d'assister à la cérémonie d'ouverture.

Chef de mission chinois : CMG présente un nouveau chapitre de l'histoire olympique

Gou Zhongwen, président du Comité olympique chinois, a déclaré qu'il est convaincu que CMG montrera au monde entier des Jeux olympiques extraordinaires et ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire olympique.

« [CMG] a continué d'innover pour mettre à jour les technologies de diffusion et perfectionner l'expérience audiovisuelle des Jeux olympiques pour le public », a-t-il ajouté.

Une initiative conjointe lancée

Dans le cadre du forum, CMG, l'Union de radiodiffusion pour l'Asie et le Pacifique, l'Union de radiodiffusion des États arabes, l'European News Exchange et l'Alianza Informativa Latinoamericana ont lancé « 'l'initiative conjointe du premier forum du CMG », qui demande aux médias du monde entier de profiter des Jeux olympiques de Pékin pour promouvoir l'innovation, assumer leurs responsabilités et leur mission, perpétuer les valeurs olympiques et encourager la société humaine à progresser main dans la main.

