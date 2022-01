SAP s'apprête à acquérir Taulia, un chef de file de la gestion de fonds de roulement





SAP SE (NYSE: SAP) annonce son intention d'acquérir une participation majoritaire dans Taulia, un fournisseur leader de solutions de gestion de fonds de roulement. La transaction vise à donner aux sociétés un meilleur accès aux liquidités et à améliorer leurs flux de trésorerie. L'acquisition élargit le Business Network de SAP et renforce les solutions SAP pour la suite CFO. Taulia opérera en tant que société indépendante avec sa propre marque dans le Groupe SAP; Cédric Bru restera PDG de Taulia, et Luka Mucic, directeur financier de SPA, deviendra président du conseil.

Taulia offre un paiement anticipé par le biais d'un financement de la chaîne logistique, l'escompte dynamique et le financement des comptes débiteurs. Des conditions économiques difficiles et des turbulences dans les chaînes logistiques ont significativement augmenté la demande pour des paiements anticipés et le marché pour les solutions de gestion de fonds de roulement a connu une forte croissance. Taulia est reconnu pour sa technologie de pointe et a une des plateformes et un des portefeuilles de solutions les plus vastes du marché de la gestion de fonds de roulement. La société a également construit un solide écosystème de partenaires financiers apportant les financements nécessaires, notamment J.P. Morgan, UniCredit et d'autres banques de premier rang.

"Taulia renforce notre portefeuille et crée une valeur ajoutée cruciale pour chaque entreprise: la flexibilité et la stabilité financières. Avec cela, Taulia contribue à rendre les chaînes logistiques plus résilientes", déclare Luka Mucic, directeur financier de SAP. "En combinant l'expertise approfondie en gestion de fonds de roulement de Taulia, le vaste portefeuille de solutions CFO de SAP, et l'intégration à notre logiciel commercial clé et nos solutions Business Network, nous nous positionnons favorablement pour devenir un leader de la gestion de fonds de roulement. Nous offrirons ces capacités à échelle pour aider les entreprises à améliorer leur situation financière et à saisir des opportunités de croissance."

Taulia est un important partenaire SAP avec une intégration éprouvée dans les solutions SAP. Plus de 80 pour cent de sa clientèle exécute un système SAP ERP; Airbus, Nissan et AstraZeneca font partie des clients communs. SAP renforcera l'intégration avec Taulia, aussi bien pour le SAP Business Network que pour la gamme de solutions CFO, afin de devenir l'élément clé du portefeuille de gestion de fonds de roulement de SAP. Les solutions de Taulia continueront d'être disponibles en version autonome de manière à ce que les clients non SAP puissent continuer à bénéficier du portefeuille de Taulia.

"Je suis ravi de notre regroupement avec SAP et son écosystème pour répondre aux attentes de nouvelles entreprises et contribuer à la vision de SPA", déclare Cédric Bru, PDG de Taulia. "La liquidité est l'oxygène dont les entreprises ont besoin pour respirer durant des cycles économies difficiles et les sprints de croissance. Ce rapprochement avec SAP accélérera la mission de Taulia, qui consiste à aider les entreprises à prospérer en débloquant des liquidités piégées dans les chaînes logistiques."

Des banques de premier rang comme partenaires stratégiques

Le fait que SAP réalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans Taulia ne change rien à la relation qu'entretient J.P. Morgan avec Taulia. La banque continuera à honorer leur alliance stratégique et à maintenir sa participation au capital de la fintech.

"Cette opération est très prometteuse pour Taulia, notre partenaire d'alliance stratégique couronnée de succès, et pour SAP, en tant que principal actionnaire", déclare Stuart Roberts, responsable mondial, commerce et fonds de roulement, J.P. Morgan. "Avec SAP, nous anticipons que l'alliance stratégique entre J.P. Morgan et Taulia créera de nouvelles opportunités pour nous permettre de répondre aux attentes de nos clients, et pour injecter et redéployer des liquidités dans nos fournisseurs alors que le monde continue à gérer les impacts de la pandémie sur la chaîne logistique mondiale."

SAP invitera d'autres institutions financières à exécuter la gestion de fonds de roulement de leurs clients sur la plateforme. La configuration en tant que société indépendante apportera la flexibilité nécessaire pour inviter d'autres partenaires bancaires stratégiques à devenir également des partenaires actionnaires dans Taulia, SAP restant l'actionnaire majoritaire à long terme.

La transaction profite également à l'écosystème SAP: en tant que fournisseurs, les clients SAP peuvent améliorer leur liquidité grâce à des options de paiement anticipé avec des financements hors bilan prévisibles. En tant qu'acheteurs, ils peuvent utiliser pleinement les clauses de paiement, tout en renforçant leurs relations avec les fournisseurs. Les financeurs, comme les banques, peuvent saisir d'importantes opportunités d'investissement dans des financements à court terme de grandes entreprises solvables. SAP projette d'intégrer un éventail croissant de services financiers pour les banques et les compagnies d'assurance à ses solutions et plateformes. Le solide écosystème de partenaires de SAP, en particulier SAP Fioneer, jouera un rôle clé dans ces offres.

SAP et Taulia ne souhaitent pas divulguer les détails financiers de la transaction.

À propos de SAP

La stratégie de SAP consiste à aider chaque société à exercer son activité avec une approche intelligente. En tant que chef de file des logiciels d'applications d'entreprise, nous aidons des sociétés de toutes tailles et dans tous les secteurs à travailler de manière optimale: les clients de SAP génèrent 87% du commerce mondial total. Nos technologies d'apprentissage machine, d'internet des objets (IdO), et d'analyses de pointe permettent à nos clients de transformer leur activité en "entreprise intelligente". SAP dote les particuliers et les organisations d'une vision approfondie sur leur activité et favorise la collaboration pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Pour les entreprises, nous simplifions la technologie afin qu'elles puissent utiliser nos logiciels comme elles le souhaitent, sans interruption. Notre suite d'applications et services de bout en bout permettent aux clients professionnels et particuliers répartis dans 25 secteurs à l'échelle mondiale d'opérer de manière rentable, de s'adapter en permanence et de faire la différence. Avec son réseau mondial de clients, partenaires, employés et leaders d'opinion, SAP aide le monde à mieux fonctionner et à améliorer la vie de chacun.

À propos de Taulia

Taulia est une fintech fournissant des solutions de fonds de roulement et dont le siège est situé à San Francisco, en Californie. Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèlent leurs comptes créditeurs, leurs comptes débiteurs et leurs stocks. Un réseau de plus de deux millions d'entreprises utilise la plateforme de Taulia pour décider quand elles veulent payer et être payées. Renforçant sa présence depuis 2009, Taulia est un des acteurs pionniers dans le domaine de la gestion des fonds de roulement et du financement de la chaîne logistique. La société traite plus de 500 milliards USD par an. Taulia est une société privée qui reçoit le soutien d'investisseurs tels que Trinity Ventures, Matrix Partners et Zouk Capital. L'ex-PDG de SAP, Léo Apotheker, siège actuellement en qualité de directeur indépendant et détient des actions Taulia.

