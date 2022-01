Zoomlion lance la première excavatrice robotisée intelligente collaborative, à la pointe de la technologie d'interaction personne-machine





CHANGSHA, Chine, 27 janvier 2022 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK), le plus important manufacturier d'équipements haut de gamme, a présenté la première excavatrice robotisée intelligente collaborative lors de sa 6e conférence sur l'innovation scientifique et technologique, tenue le 7 janvier.

L'excavatrice est équipée d'un système d'interaction personne-machine qui intègre l'intelligence artificielle, la commande intelligente et d'autres technologies avancées, permettant à la machine d'interagir avec son opérateur et d'effectuer des tâches automatiquement, grâce à sa reconnaissance de gestes et de commandes vocales pour travailler avec précision.

L'excavatrice robotisée intelligente facilite et rend plus précise la tâche ardue de coupe de pente. Une fois qu'un opérateur a entré le modèle 3D du chantier et de la tâche dans l'excavatrice, celle-ci peut effectuer une analyse globale et se rendre au site cible pour y travailler automatiquement, sans avoir besoin d'opérateurs ou d'arpenteurs professionnels.

L'entreprise a modifié l'interaction de commande traditionnelle et développé le système de commande vocale, qui peut reconnaître des centaines d'instructions comme « avancer, reculer et tourner (à n'importe quel degré) » ou plus complexes comme « coupe de pente », grâce à l'application mobile Automatic Operation Control développée indépendamment par Zoomlion.

Zoomlion a conçu des directives d'opérations fondées sur les exigences de positionnement précis du secteur de la construction. Qu'il s'agisse d'un chantier de construction ou d'un bac à sable numérique, ou simplement de pointer un endroit du terrain à la main, l'excavatrice robotisée intelligente peut atteindre le point ciblé.

De plus, Zoomlion a développé un mode de contrôle bionique pour les tâches complexes. L'opérateur peut commander à l'excavatrice de suivre le mouvement de son bras de façon à assurer un fonctionnement précis.

L'excavatrice robotisée intelligente collaborative de Zoomlion contribue à améliorer l'efficacité de la construction et à réduire les coûts d'exploitation. Plus important encore, elle peut fonctionner dans des environnements dangereux et complexes, protégeant des risques son opérateur.

« L'intellectualisation est devenue une tendance inévitable du développement des machines de construction, et Zoomlion a intégré la technologie de détection, l'Internet des objets (IdO) et les mégadonnées pour promouvoir davantage la connectivité complète des personnes, des machines et des objets depuis 2014. Le lancement phare de l'excavatrice robotisée intelligente collaborative représente non seulement la fine pointe du domaine de la collaboration personne-machine, mais il réalise une nouvelle percée, poussant l'application de l'interaction personne-machine de Zoomlion vers de nouveaux sommets », a déclaré Liu Yanbin, directeur adjoint du Technology Research Center de Zoomlion.

En tant que chef de file de l'innovation technique dans le domaine des machines de construction, Zoomlion continuera d'accroître l'apport de données, d'accélérer la recherche et le développement de technologies et d'applications de collaboration personne-machine et de diriger la mise à niveau intelligente de l'industrie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1735373/Zoomlion.jpg

SOURCE Zoomlion

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 17:51 et diffusé par :