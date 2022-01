MPEG LA lance une licence de portefeuille de brevets relative au codage vidéo polyvalent (VVC)





MPEG LA, LLC a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la licence de portefeuille de brevets VVC (« Licence VVC » ou « Licence »). La licence conjointe inclut des brevets essentiels à la norme relative au codage vidéo polyvalent (VVC, également appelé H.266 ou MPEG-I Part 3).

Le VVC offre une augmentation de la compression ainsi qu'une réduction significative du débit binaire, ce qui apporte aux consommateurs une vitesse et une efficience accrues dans le cadre des produits qui encodent et décodent des vidéos pour Internet, la télévision, et la transmission, la réception et l'utilisation mobiles. Le VVC est capable de fournir du 4K et du 8K, ainsi qu'une résolution supérieure concernant les télévisions haute définition (HDTV), les télévisions ultra haute définition (UHD), les vidéos à plage dynamique étendue (HDR) et les vidéos 360° omnidirectionnelles.

Les premiers titulaires de la Licence VVC de MPEG LA sont b<>com, British Broadcasting Corporation, Digital Insights Inc., FG Innovation Company Limited, Hanwha Techwin Co., Ltd., Koninklijke KPN N.V., Nippon Hoso Kyokai, Orange, Siemens Corp., Tagivan II LLC et Vidyo, Inc.

« Nous félicitons ces titulaires de brevets pour avoir intensifié leurs efforts en si peu de temps en vue d'établir cette licence importante englobant toutes sortes d'applications VVC avec une simplicité compréhensible pour le marché, et nous invitons tous les titulaires de brevets VVC essentiels à les rejoindre », a déclaré Larry Horn, PDG de MPEG LA. « Une nouvelle fois, la Licence VVC de MPEG LA prouve l'engagement continu de MPEG LA consistant à trouver un équilibre entre les titulaires de brevets et les exécutants, afin de rendre le VVC largement disponible pour tous aux mêmes conditions raisonnables, transparentes et uniformément appliquées, conformément à ce que le marché attend de nous. Aujourd'hui plus que jamais, le marché de la vidéo de nouvelle génération a besoin d'une licence de portefeuille en laquelle il puisse avoir confiance. »

La Licence de portefeuille de brevets VVC et un résumé des modalités de la Licence peuvent être obtenus ici.

L'objectif de MPEG LA consiste à offrir à tous, aux mêmes conditions, et sous une licence unique, un accès mondial au plus grand nombre possible de brevets essentiels VVC. MPEG LA invite toute partie estimant disposer de brevets essentiels à la norme VVC à les soumettre afin que les experts en brevets de MPEG LA puissent en évaluer le caractère essentiel en vue de leur intégration à la Licence s'il est établi qu'ils sont effectivement essentiels. Les titulaires de brevets VVC intéressés peuvent demander ici une copie des conditions et procédures régissant la soumission de brevets.

MPEG LA, LLC

MPEG LA est le principal fournisseur mondial de licences centralisées pour les normes et autres plateformes technologiques. Dès les années 1990, la société a créé le pool de brevets moderne permettant de produire les normes les plus largement utilisées dans l'histoire de l'électronique grand public, et étend l'accès à d'autres technologies révolutionnaires. MPEG LA gère des programmes d'octroi de licence pour diverses technologies couvrant plus de 25 000 brevets dans 94 pays, avec plus de 280 détenteurs de brevets et quelques 7 300 titulaires de licences. En aidant les utilisateurs à mettre en oeuvre leurs choix technologiques, MPEG LA offre des solutions d'octroi de licences qui permettent d'accéder à la propriété intellectuelle essentielle, et à la liberté d'action, réduisant le risque de litiges et améliorant la prévisibilité lors de la planification des activités. Pour en savoir plus, consultez www.mpegla.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 17:30 et diffusé par :