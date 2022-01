Dans les coulisses d'iDenfy





iDenfy, dont l'aventure a débuté en 2017 en tant que startup lituanienne, revient sur les débuts de l'entreprise et le chemin parcouru pour arriver là où elle est aujourd'hui.

Si iDenfy a officiellement démarré en 2017, l'idée du projet remonte en réalité à 2015. De nombreux secteurs, et plus particulièrement le secteur bancaire, n'étaient pas réglementés comme ils le sont aujourd'hui. Les solutions automatisées de vérification d'identité dominaient le marché, mais leur sécurité était insuffisante. Les créateurs de l'entreprise ont alors décidé de développer une solution de vérification d'identité supervisée, une décision qui reste aujourd'hui au coeur de l'entreprise.

Innover et s'adapter

En dépit du caractère plutôt rudimentaire de la solution d'iDenfy et du fait que l'entreprise ne comptait que trois employés, le besoin d'une vérification plus sûre était bien là. Elle a ainsi permis à l'entreprise de sécuriser ses premiers clients et investissements.

"Le marché évoluait constamment, mais cela ne nous a jamais empêchés de nous adapter et de nous tourner vers les défis futurs. Nous avons misé sur l'inertie pour avancer et avons préparé des plans d'amélioration. Chaque succès a alimenté notre motivation et notre confiance mutuelle. Nous avions la ferme conviction que nous pouvions réaliser beaucoup de choses en restant une équipe soudée," évoque Domantas Ciulde, PDG d'iDenfy.

Une croissance stable

En 2018, l'équipe d'iDenfy s'est considérablement agrandie et la société comptait 18 employés en juillet. Cette expansion rapide était source de défis pour une jeune organisation. Cela étant, iDenfy a remporté le prix de la "Startup of The Year" en Lituanie. En 2019, les revenus d'iDenfy ont fait un bond spectaculaire de 494,887 %, suscitant de grands espoirs d'expansion internationale.

La prolifération de la fraude

La pandémie a changé la donne pour les années à venir. Même s'il existait déjà une demande pour que divers services passent au numérique, la COVID-19 a considérablement accéléré le processus. iDenfy a constaté une forte augmentation des tentatives de fraude d'identité, avec plus de 12 % de toutes les identifications signalées comme frauduleuses, contre 6 % en 2019. Compte tenu de l'évolution du contexte, de nombreuses industries ont dû s'adapter pour rester dans le jeu, entraînant une augmentation de la demande pour une solution de vérification d'identité fiable.

De nouveaux sommets et une nouvelle mission

Au cours du premier semestre 2021, par rapport à la même période en 2020, iDenfy a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 87 % et devrait terminer l'année avec un chiffre d'affaires en hausse de 180 % par rapport à 2020. La société a défini une mission, qui consiste à rendre une plateforme tout-en-un de vérification d'identité, de prévention de la fraude et de conformité facilement accessible aux organisations, indépendamment de leur taille et de leur nature.

iDenfy a ainsi enrichi son produit d'un service de détection de proxy au cours de l'été 2021, qui détecte l'utilisation de VPN et autres adresses IP anonymes. C'est un outil essentiel dans la lutte contre les cybercriminels, les proxys étant utilisés dans 97 % des cas de fraude en ligne. Plus tard, en novembre 2021, ces innovations ont été reconnues par l'Assemblée des États baltes, qui a décerné à iDenfy son prix de l'innovation.

La société a récemment lancé une nouvelle gamme de produits, dont la vérification par téléphone, la mesure de la fraude, le contrôle d'identité à l'aide de la technologie de communication en champ proche, ainsi que le service de surveillance des sanctions et des personnes politiquement exposées. Les perspectives sont excellentes pour la société, dans la mesure où iDenfy prévoit d'améliorer ses services en développant de nouveaux outils au cours de l'année prochaine.

"Notre parcours fut marqué par de nombreux succès et déceptions. Les coups durs ont tous été aussi douloureux que les victoires ont été exaltantes, animés par la conviction que nous pouvions réaliser quelque chose d'extraordinaire. Notre dévouement et notre confiance dans le produit nous ont permis de concrétiser notre vision et nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui," confie Domantas Ciulde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 17:20 et diffusé par :