Konica Minolta obtient la certification Fogra pour les presses AccurioPress C14000 et C4080

MISSISAUGA, Ontario, 27 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d'impression et d'emballage industrielles et commerciales, est heureuse d'annoncer que deux de ses presses numériques couleur haute vitesse, les AccurioPress C14000 et C4080, ont obtenu la certification internationale FograCert Validation Printing System (VPS). Fogra, un institut allemand de recherche sur les technologies des médias, accorde cette certification aux systèmes d'impression de production qui respectent les normes ISO, selon des critères mesurables.



Fogra a déterminé que les appareils AccurioPress C14000 et C4080 de Konica Minolta « répondent à tous les critères du programme dans les configurations mises à l'essai ». Les presses sont maintenant certifiées lorsque dotées des contrôleurs Konica Minolta ou EFI Fiery en option.

La certification Fogra est accordée à la suite d'essais approfondis dans diverses conditions d'impression et portant sur une foule de capacités, notamment la conformité PDF/X, le tirage d'épreuves sur support couleur, la brillance et la fluorescence, la précision des couleurs, l'uniformité, la permanence et la solidité à la lumière. Sont aussi évalués d'autres facteurs, dont la décoloration, la répétabilité à court et long terme, la résistance au frottement, le transfert des valeurs colorimétriques, les limites de reproduction des valeurs de couleur, l'enregistrement des images, le pouvoir de résolution et les valeurs des marges.

La gamme AccurioPress C14000/C12000, lancée en février 2020, rassemble des presses à toner CMJN à grand volume pour feuilles découpées dotées de fonctions avancées d'automatisation permettant de maximiser la production et d'atteindre une qualité et une uniformité inégalées, impression après impression. C'est un parfait exemple des solutions de Konica Minolta pour l'impression au toner à grand volume.

L'AccurioPress C4080, lancée en novembre 2020, est une presse numérique polyvalente et puissante, dotée de fonctions permettant de simplifier les processus documentaires et de produire des impressions qui surpassent coup sur coup les attentes des clients. Les presses d'entrée et de milieu de gamme aident les clients à repenser les communications graphiques.

Au coeur des deux plateformes, on retrouve le module intelligent d'optimisation de la qualité IQ-501 de Konica Minolta, qui règle automatiquement la configuration de la presse et le repérage avant-arrière avant l'impression. Ainsi, la qualité et la précision des impressions restent excellentes et uniformes de tâche en tâche. Les fonctions perfectionnées d'inspection automatisée du IQ-501 offrent des résultats d'inspection élargis, la vérification de la qualité d'impression et la détection des rayures, des taches et des défauts.

"Chez Konica Minolta, notre objectif a toujours été d'améliorer la rentabilité de nos clients en leur fournissant les produits et les solutions les plus novateurs ", a déclaré Mario Mottillo, président de Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. "Nous sommes fiers d'être reconnus par cette certification indépendante. C'est un témoignage de notre engagement envers l'excellence, car nous continuons à fournir une qualité d'impression et une répétabilité de premier ordre dans l'industrie."

Les presses AccurioPress C14000/C12000 et AccurioPress C4080/C4070 de Konica Minolta ont aussi reçu, plus tôt cette année, les certifications de presse numérique et de système ISO/PAS 15339 d'Idealliance??. Apprenez-en plus sur tous les appareils d'impression de production de Konica Minolta sur son site Web.

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demaintm?(www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

