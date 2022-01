Moody's remporte à nouveau un excellent score pour l'Égalité professionnelle des LGBTQ+ de la part de la Human Rights Campaign





Moody's Corporation (NYSE:MCO) a annoncé aujourd'hui avoir à nouveau obtenu un excellent score en ce qui concerne l'Indicateur d'égalité professionnelle (Corporate Equality Index, CEI) 2022 de la Human Rights Campaign Foundation, marquant la onzième année consécutive où la société a obtenu un classement parfait. Le CEI est un rapport d'enquête comparative nationale qui mesure et suit les politiques et les pratiques d'entreprise dans le domaine de l'Égalité professionnelle des LGBTQ+.

« Moody's est très fière de son inclusion dans l'Indicateur d'égalité professionnelle depuis plus de dix ans, ce qui reflètent ses prouesses et son leadership continu pour mettre en oeuvre des pratiques professionnelles qui aident nos collègues LGBTQ+ à être authentiques », a déclaré DK Bartley, directeur de la Diversité chez Moody's. « Soutenir la diversité, l'équité et l'inclusion chez Moody's est un impératif professionnel et nos valeurs continueront de guider nos actions. »

Le CEI classe les sociétés sur la base de critères détaillés qui relèvent de quatre piliers principaux : les politiques de non-discrimination parmi les entités commerciales, les avantages sociaux équitables pour les travailleurs LGBTQ+ et leurs familles, le soutien à une culture inclusive, et la responsabilité sociale d'entreprise.

Moody's continue d'élargir ses politiques, programmes et évènements axés sur l'inclusion et l'égalité LGBTQ+ et, en 2021, a publié un premier Rapport sur la diversité, l'équité et l'inclusion et une Déclaration sur les droits de l'homme . Moody's poursuit également son partenariat avec le Hetrick-Martin Institute concernant le Queer Coders Program, qui aide aux États-Unis les jeunes LGBTQ+ à développer des compétences techniques en matière de codage.

À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION

Moody's (NYSE: MCO), société internationale spécialisée dans l'évaluation intégrée des risques, permet aux organisations de prendre de meilleures décisions. Nos solutions d'analyse, de données et nos perspectives aident les décideurs à repérer les opportunités et à gérer les risques inhérents aux transactions commerciales. Nous pensons qu'une transparence accrue, des décisions plus éclairées et un accès équitable à l'information ouvrent la porte au progrès partagé. Comptant plus de 13 000 employés dans plus de 40 pays, Moody's allie présence internationale, expertise locale et plus d'un siècle d'expérience sur les marchés financiers. Pour plus d'informations, rendez-vous sur moodys.com/about.

