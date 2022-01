Station du REM à YUL : ADM retient la soumission des entreprises AECON et EBC





MONTRÉAL, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - ADM Aéroports de Montréal annonce qu'au terme d'un rigoureux processus d'appel d'offres, elle poursuivra le processus d'adjudication du contrat final pour la construction de la station du REM à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau avec la société en nom collectif Connect Cité, formée par les firmes AECON et EBC. Il s'agit d'une dernière étape avant la mise en chantier officielle de ce projet, qui permettra d'améliorer l'intermodalité et l'accès au site aéroportuaire.

Pour ce contrat, la société en nom collectif agira à titre d'entrepreneur général et gérant de construction (EGC) et sera un collaborateur clé d'ADM tout au long de la réalisation des travaux. Son mandat comprend l'ensemble des travaux pour la construction, la gestion de projet, et la mise en service de la coquille de la station et de ses bâtiments connexes, afin de permettre à REM d'installer ses équipements et de mettre en opération la station.

Le choix de Connect Cité s'est fait suite au dépôt d'une proposition détaillée respectant l'enveloppe budgétaire allouée au projet et qui a été évaluée en fonction de points de mesures standards de l'industrie. Le plan de gestion de la qualité, la performance en matière d'environnement et de développement durable, la stratégie d'exécution et de gestion de construction, l'innovation, la qualité des ressources proposées ainsi que la performance en matière de santé et de sécurité au travail faisaient notamment partie des critères analysés au cours de l'exercice. Spécifions qu'ADM a pu compter sur les services d'un officier à l'équité afin d'assurer la conformité éthique tout au long du processus.

« Ce projet permettra à YUL de rayonner à l'échelle internationale et d'entrer dans le cercle des grands aéroports qui peuvent profiter d'une liaison durable et efficace avec le centre-ville de leur métropole. Bien que la pandémie nous ait contraints à reporter plusieurs projets de construction, nous demeurons plus que jamais convaincus de l'importance de relier le réseau du REM à notre site pour le bénéfice de nos voyageurs, des employés et de la communauté. Nous sommes heureux d'être accompagnés dans cette aventure par des firmes qui ont une solide expertise dans la réalisation de projets similaires », a souligné le président-directeur général d'ADM, M. Philippe Rainville.

La clôture financière contractuelle et le début des travaux de Connect Cité sont prévus au cours du premier trimestre de?2022. Les modalités associées à la réalisation du projet feront ensuite l'objet d'une révision, le tout en coordination avec REM et son entrepreneur.

