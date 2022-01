Safeguard Global fait l'acquisition de Global Upside pour élargir sa portée et son offre aux sociétés en expansion et évoluant à l'international





Safeguard Global, une société internationale spécialisée dans l'avenir du travail, annonce l'acquisition de Global Upside, une société internationale de technologies et services d'expansion basée à San Jose, en Californie. L'accord permet à la société de renforcer sa capacité à aider les multinationales émergentes et établies à recruter, rémunérer et, désormais, établir des opérations en toute conformité, partout dans le monde. La transaction aide également Safeguard Global à continuer à consolider sa plateforme de technologies de gestion des effectifs, Global Unity, afin de fournir un service numérique de bout en bout.

L'acquisition, qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de croissance agressive, combine la synergie de deux sociétés à très forte croissance dans un secteur connaissant une évolution rapide. La transaction vise à répondre à une demande croissante pour des solutions de gestion des effectifs. Ayant créé le secteur EOR (Employer of Record, ou services de gestion salariale) en 2011, Safeguard Global devient aujourd'hui l'acteur EOR incontournable en termes de couverture et de gamme de services. L'acquisition ajoute également de nouveaux marchés en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Afrique et en Asie.

"L'équipe de Global Upside a mis sur pied une société d'exception présentant des solutions complémentaires aux nôtres", déclare Bjorn Reynolds, PDG et fondateur de Safeguard Global. "L'ajout de capacités de configuration d'entité à notre portefeuille vient combler une lacune critique et nous permet de collaborer avec des clients au fur et à mesure que leurs besoins commerciaux évoluent. Cette transaction nous positionne de manière unique en tant que seule société à proposer à ses clients la technologie et les ressources nécessaires pour se développer en toute conformité, avec un interlocuteur unique. Nous aidons nos clients à recruter des collaborateurs de tout niveau dans les nouveaux marchés, à créer leur propre entité dans le pays afin d'embaucher directement, et à centraliser un service international de gestion salariale lorsque l'entreprise évolue dans de multiples marchés."

Safeguard Global aide les entreprises à rester compétitives dans un environnement en pleine évolution. Grâce à ses solutions de recrutement et de gestion salariale, Safeguard Global fournit aux organisations la technologie, l'expertise des marchés locaux et la capacité de créer des opportunités permettant d'attirer et de conserver les meilleurs talents en vue d'une croissance soutenue.

"L'avenir du travail passe par la création d'expériences Work in Any Way, qui viennent diversifier non seulement le lieux, mais aussi la manière et le moment où les entreprises se développent et les personnes travaillent", poursuit Reynolds. "Les solutions et la technologie Safeguard Global renforcent la flexibilité des entreprises pour élargir leurs activités et les types d'expériences professionnelles qu'elles offrent. Il s'agit là d'un avantage concurrentiel. L'acquisition de Global Upside nous procure une échelle, une assistance et une capacité accrues à orienter nos clients et à rester à l'avant-garde du secteur en façonnant l'avenir du travail."

Safeguard Global est une société spécialisée dans l'avenir du travail qui élabore des solutions adaptatives de gestion des effectifs pour des organisations cherchant à prospérer dans l'économie mondiale. Safeguard Global ouvre la voie de la réussite grâce à des solutions de gestion des employés, de recrutement, de gestion salariale, d'accueil de nouveaux clients, de gestion des dépenses et autres, toutes optimisées par une expertise inégalée dans les données, les technologies, les services et les marchés locaux. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.safeguardglobal.com.

