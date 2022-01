AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre de la Santé et des représentants du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (28 janvier 2022)

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et des représentants du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse pour fournir une mise à jour sur la maladie à coronavirus (COVID-19). Les participants répondront aux questions des...

Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué peut contenir des informations éprouvantes pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent raviver des souvenirs douloureux chez les...

Les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis de tout le Canada poursuivent leurs efforts pour réagir à la COVID-19, appuyées de Services aux Autochtones Canada. Alors que le nombre de foyers et de cas actifs ont atteint ce qui, nous...