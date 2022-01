FountainCap remporte le prix Best of the Best d'Asia Asset Management





HONG KONG, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd. (« FountainCap ») a remporté le prix Best of the Best Performance dans la catégorie Greater China Equity (5 ans) décerné par Asia Asset Management (AAA). Au cours des dernières années, l'équipe de FountainCap a remporté plusieurs distinctions pour son solide palmarès soutenu par sa recherche approfondie sur les investissements en Chine et son approche disciplinée en matière de placement à long terme. L'année 2021 a été une difficile pour de nombreux gestionnaires de fonds chinois, mais FountainCap a surmonté les nombreux défis auxquels il a fait face et a atteint de nouveaux sommets avec des entrées record dans le cadre de sa stratégie. Il a terminé l'exercice avec plus de 1,6 milliard de dollars américains d'actifs gérés.

La première publication de Asia Asset Management a eu lieu en décembre 1995. Il s'agit aujourd'hui de l'une des plateformes médiatiques les plus influentes du secteur de la gestion d'actifs en Asie. La remise de prix Best of the Best annuelle se déroule à Hong Kong depuis 19 ans et vise à reconnaître les réalisations exceptionnelles d'institutions financières mondiales. Les critères d'évaluation comprennent une gamme de facteurs qualitatifs et quantitatifs, y compris les antécédents, la croissance et la structure des entreprises et les produits novateurs.

Les sept dernières années ont été particulièrement compliquées pour les investissements en capital en Chine, mais FountainCap a réussi à surmonter plusieurs crises et des ralentissements du marché. En investissant dans des sociétés dont les bases sont solides et en respectant sa stratégie de placement à long terme, FountainCap a été en mesure de se surpasser au sein des marchés chinois au cours de la période. Par conséquent, FountainCap devient un partenaire de confiance en Chine pour les investisseurs mondiaux et continue d'élargir sa clientèle institutionnelle. FountainCap a été nommé en tant que gestionnaire dédié en Chine pour l'un des plus grands fonds de régimes de retraite publics du Royaume-Uni en 2020 et a lancé son fonds Greater China Select UCITS en juillet 2021, permettant un meilleur accès à sa stratégie.

À propos de FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd.

Dirigée par un investisseur chinois chevronné, Frank Ding, l'équipe de placement est composée de spécialistes du secteur et de l'industrie qui possèdent une expérience combinée de plus de 60 ans dans le domaine des placements en Chine et dans huit cycles de marché mondiaux. Les professionnels du placement de FountainCap possèdent des connaissances et une expertise en matière de placements à l'échelle mondiale et une compréhension approfondie de l'économie et du marché chinois. L'objectif de l'entreprise est de générer constamment des résultats de placement supérieurs à long terme et de fournir les meilleurs services à ses clients.

