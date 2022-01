Le Forum des Autochtones du parc national Jasper et Parcs Canada s'entendent sur « Miette » comme nom temporaire pour le terrain de camping du parc





JASPER, AB, le 27 janv. 2022 /CNW/ - L'Agence Parcs Canada s'est engagée à mettre en place un réseau de lieux patrimoniaux nationaux qui reconnaît et honore les contributions historiques et contemporaines des peuples autochtones, leurs histoires et leurs cultures, ainsi que les liens particuliers qui les unissent aux terres et aux eaux ancestrales.

Le groupe consultatif du Forum des Autochtones du parc national Jasper, composé de plus de 25 groupes de Premières Nations et de Métis qui ont des liens historiques avec le parc national Jasper, travaille avec Parcs Canada afin de trouver un nom approprié pour l'ancien terrain de camping Pocahontas, situé à l'extrémité est du parc. Aujourd'hui, le groupe consultatif et Parcs Canada annoncent le choix de « Miette » comme solution provisoire dans le processus. Le nom « Miette » cadre bien avec les noms existants dans ce secteur du parc national Jasper. Le camping se trouve en bordure de la route Miette, qui longe la rivière Miette jusqu'aux sources thermales Miette.

Tous les partenaires ont convenu de poursuivre les discussions afin de trouver un nom permanent et acceptable au terrain de camping, qui honore adéquatement les cultures des Autochtones ainsi que leurs liens au parc national Jasper. Entre temps, le nom « camping Miette » figurera sur toute la signalisation, la correspondance et la documentation liée aux réservations. Le nom « Miette » sera aussi employé pour désigner le chalet des gardes et le sentier de randonnée qui se trouvent à proximité du camping. Les visiteurs souhaitant faire des réservations trouveront le camping sous son nouveau nom temporaire.

Honorer l'appartenance au territoire fait partie intégrante des mesures et des résultats liés à la réconciliation. L'Agence Parcs Canada reconnaît que les cultures et les identités des peuples autochtones sont ancrées dans le territoire; c'est pourquoi elle s'est engagée à honorer ces liens et à respecter les droits des Autochtones.

Citations

« Des représentants du Forum des Autochtones du parc national Jasper se sont réunis pour conjointement changer le nom de trois sites qui portent le nom de Pocahontas. Nous honorons Pocahontas en tant que l'une des nombreuses femmes autochtones disparues ou assassinées en Amérique du Nord.



Il est important pour tous les visiteurs du parc national Jasper de comprendre que plusieurs des noms des endroits et des sites du parc n'ont pas été choisis par les Autochtones pour qui ces lieux sont leur territoire depuis des millénaires. Prendre le temps de nommer adéquatement ces sites est un petit pas vers la vérité et la réconciliation au Canada. En tant que groupe, nous encourageons la population canadienne et les visiteurs internationaux à se renseigner sur l'histoire brutale du Canada envers les peuples autochtones. »

Déclaration commune des membres du Forum des Autochtones du parc national Jasper :

Simpcw

Nation As'in'î'wa'chî Ni'yaw Nation (Nation crie de Kelly Lake )

âpihtawikosisânak ohci mânitow sâkahikanihk (Métis du Lac Sainte-Anne)

Métis Nation British Columbia

Big Horn Stoney - Noble Bloodline of Eastern Slopes of the Rockies

Nation crie d'Ermineskin

Nation crie de Samson

Nations Stoney Nakoda

« Parcs Canada et les peuples autochtones sont des partenaires lorsqu'il s'agit de préserver le patrimoine naturel et culturel et de faire connaître les histoires de ces endroits précieux. L'attribution du nouveau nom provisoire "Miette" nous donnera le temps nécessaire pour poursuivre nos discussions afin de s'assurer que tous les membres de la communauté, indépendamment de leur âge, puissent voir leur culture et leur langue se refléter sur ce territoire d'importance durable. »

Alan Fehr

Directeur d'unité de gestion, parc national Jasper

Les faits en bref

Le parc national Jasper travaille de concert avec des représentants de plus de 25 communautés et groupes autochtones partenaires par l'intermédiaire du Forum des Autochtones du parc national Jasper. Ce groupe d'intérêts respecte les commentaires et l'orientation transmis par les groupes d'Indiens inscrits, d'Indiens non inscrits et de Métis qui ont des liens historiques avec le territoire formant aujourd'hui le parc national Jasper.

En 1908, plusieurs concessions houillères ont été jalonnées en Alberta , et l'une d'elles est devenue la mine « Pocahontas ». Ce nom était celui d'une collectivité houillère très prospère en Virginie. La mine albertaine est restée en exploitation jusqu'en 1921. Le dernier résident de la collectivité minière est parti en 1937.

, et l'une d'elles est devenue la mine « Pocahontas ». Ce nom était celui d'une collectivité houillère très prospère en Virginie. La mine albertaine est restée en exploitation jusqu'en 1921. Le dernier résident de la collectivité minière est parti en 1937. Parcs Canada et le groupe consultatif du Forum des Autochtones du parc national Jasper discutent activement d'un nouveau nom à donner au camping depuis 2020.

Le camping Miette, qui renferme 140 emplacements avec services de base, dont l'eau courante, des foyers et des toilettes à chasse, continuera d'être un terrain de camping saisonnier de Parcs Canada (de juin à septembre). Il convient surtout aux tentes ainsi qu'aux autocaravanes et aux roulottes de moins de 8 m de longueur.

Liens connexes

Parc national Jasper

Forum des Autochtones du parc national Jasper

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 15:00 et diffusé par :