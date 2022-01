Mise à jour de Services aux Autochtones Canada concernant la COVID-19 - Semaine du 27 janvier 2022





OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis de tout le Canada poursuivent leurs efforts pour réagir à la COVID-19, appuyées de Services aux Autochtones Canada.

Alors que le nombre de foyers et de cas actifs ont atteint ce qui, nous l'espérons, sera le plafond, nous continuerons de travailler avec les communautés autochtones pour ralentir la propagation de la COVID-19 et oeuvrer au rétablissement.

Vaccination

En date du 25 janvier 2022, plus de 86 pour cent des personnes âgées de 12 ans et plus dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des territoires avaient reçu une deuxième dose d'un vaccin approuvé contre la COVID-19. Avec l'approbation récente des vaccins pédiatriques, plus de 43 pour cent des personnes âgées de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose.

Toutes les Premières Nations, Inuits et Métis ont accès aux vaccins. Les cliniques de vaccination sont bien en place dans les communautés autochtones du pays. C'est le moment de vous faire vacciner. Protégez votre communauté, vos aînés, votre famille.

Si les membres des Premières Nations et les Inuits doivent se déplacer à l'extérieur de leur communauté pour se rendre à leur rendez-vous de vaccination, les frais de déplacement seront couverts par les services de santé non assurés.

Cas de COVID-19

En date du 26 janvier 2022, les communautés des Premières Nations ont fourni les données suivantes :

70 482 cas de COVID-19 confirmés, dont 6 851 sont le variant Omicron

5 509 cas actifs

2 585 hospitalisations

64 374 guérisons

599 décès

Il y a une augmentation de 8 % de cas actifs (41 cas) par rapport à la semaine dernière (le 20 janvier 2022).

Réponses communautaires à la COVID-19 et soutien de SAC

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des efforts déployés par SAC pour soutenir la préparation et le rétablissement des communautés autochtones face à l'épidémie de COVID-19.

Saskatchewan

Application pour la confiance dans le vaccin COVID-19 par la Fédération des nations autochtones souveraines

La Fédération des nations autochtones souveraines, en partenariat avec Services aux Autochtones Canada, s'attaque à la question de la confiance dans le vaccin COVID-19 en créant l'application Talking Stick pour les communautés des Premières Nations de la Saskatchewan.

Il s'agit d'une application novatrice, dirigée par des Autochtones, qui offre une plateforme numérique permettant aux membres des Premières Nations de poser des questions et de partager leurs préoccupations, leurs craintes et leurs émotions au sujet de la COVID-19. Talking Stick disposera d'un réseau de leaders autochtones, notamment des aînés, des gardiens du savoir, des jeunes ambassadeurs et des membres de confiance des communautés, pour faciliter la discussion, inspirer la confiance et fournir des ressources en matière de santé à ceux qui cherchent de l'aide contre la COVID-19.

Les dirigeants autochtones sont les mieux placés pour encourager les personnes qui hésitent à se faire vacciner dans leurs communautés. Le gouvernement soutient les efforts communautaires ciblés menés par les Autochtones pour encourager la confiance dans les vaccins, car cette approche est la plus efficace pour atteindre les Autochtones et protéger les communautés contre la COVID-19.

L'application sera lancée en mars et constitue un autre exemple d'efforts communautaires menés par les Autochtones pour répondre à la COVID-19.

Alberta

Windspeaker Radio - Assemblées générales sur le bien-être mental

En Alberta, SAC soutient une série d'assemblées générales sur le bien-être mental en cas de pandémie, diffusées sur Windspeaker Radio et mises en ligne. Les émissions de radio présentent des conseils de médecins hygiénistes et de travailleurs de soutien en santé mentale, des conseils d'aînés et de dirigeants autochtones, ainsi que des expériences personnelles de jeunes. La quatrième assemblée publique sur le bien-être mental a été diffusée hier, le 26 janvier. Trois autres assemblées publiques sont prévues, la dernière ayant lieu en mars.

Manitoba

Initiative des ambassadeurs de l'Assemblée des chefs du Manitoba

L'Assemblée des chefs du Manitoba (ACM), en partenariat avec SAC, a mis sur pied l'initiative des ambassadeurs. Les ambassadeurs de l'ACM fournissent des ressources immédiates aux communautés des Premières Nations qui réagissent aux épidémies de COVID-19. Les postes d'ambassadeurs sont occupés par des Autochtones de tout le Manitoba qui sont déployés dans les communautés à la demande des Premières Nations.

Les ambassadeurs, qui comptent généralement de 8 à 10 membres par équipe, ont fourni un soutien important sur le terrain à plus de 12 communautés jusqu'à présent pour les aider à réagir à la COVID-19. Le soutien des ambassadeurs comprend l'assistance lors de la reconnaissance initiale et de l'évaluation des besoins, la livraison de nourriture aux personnes isolées, la sécurité du périmètre, la coupe et la livraison de bois, et les contrôles de bien-être.

En date du 31 décembre 2021, SAC a versé 2 754 180 $ à l'AMC par le biais du Fonds de soutien aux communautés autochtones pour soutenir cette initiative.

Ontario

Cliniques mobiles de vaccination et approches communautaires pour améliorer la confiance dans les vaccins, Six Nations de Grand River

De nombreuses Premières Nations trouvent des moyens novateurs d'augmenter les taux de vaccination et de limiter la propagation de la COVID-19 dans leurs communautés. Les Six Nations de Grand River utilisent un autobus comme clinique de vaccination mobile pour permettre à leurs membres de se faire vacciner plus facilement là où ils vivent.

La communauté a également organisé des événements en voiture pour distribuer des tests d'antigènes rapides, des émissions radiophoniques avec des experts médicaux et a lancé les Face Mask Fridays, qui consistent à distribuer gratuitement des masques à tous ceux qui en veulent. Les Six Nations de Grand River ont également utilisé les voix des membres de leur communauté pour inspirer d'autres personnes, en enregistrant des balados où des personnes qui hésitaient à recevoir le vaccin COVID-19 expliquent pourquoi elles ont finalement choisi de se faire vacciner.

Six Nations de Grand River est un exemple de la créativité et du dévouement dont font preuve de nombreuses communautés des Premières Nations dans la lutte contre la COVID-19.

Canada atlantique

Aider les communautés autochtones à compenser les pertes de revenus

Services aux Autochtones Canada continue de se concentrer sur la relance économique des communautés autochtones.

L'Initiative de revenus autonomes dans les communautés autochtones a été lancée en juin 2021 pour aider à compenser la baisse des revenus autonomes afin que les communautés inuites, métisses et des Premières Nations puissent continuer à offrir des programmes communautaires de base et des services importants à leurs membres.

Les revenus autonomes sont définis comme l'argent que les communautés perçoivent des entreprises commerciales, des impôts fonciers ou d'autres activités, y compris les baux commerciaux et les revenus fiscaux.

Comme de nombreuses communautés de Premières Nations, d'Inuits et de Métis à travers le pays, la Première Nation de Tobique, au Nouveau-Brunswick, a connu une baisse importante de ses revenus autonomes à la suite de la pandémie de COVID-19. En particulier, les revenus de la communauté provenant de ses activités de pêche ont été dramatiquement affectés. La communauté a pu utiliser les fonds de l'Initiative sur les revenus autonomes des communautés autochtones pour continuer à soutenir ses programmes d'éducation, de santé et de logement, entre autres services communautaires importants.

Grâce à ce programme, plus de 39 millions de dollars de financement ont été versés à 21 Premières Nations du Canada atlantique.

Soutien actuellement disponible pour les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis

À l'échelle du pays, les bureaux régionaux de SAC et les médecins hygiénistes régionaux demeurent disponibles pour aider les communautés et les organisations des Premières Nations, inuites et métisses qui ont besoin d'une aide immédiate en cas d'éclosion, ou de soutien comme une infrastructure temporaire, des tests de dépistage rapide ou de l'équipement de protection personnel.

Les communautés et les organisations autochtones peuvent également continuer de demander du financement fondé sur les besoins du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Ce fonds offre aux dirigeants et aux organisations autochtones la souplesse nécessaire pour concevoir et mettre en oeuvre des solutions communautaires visant à prévenir la propagation de la COVID-19, à s'y préparer et à y réagir au sein de leurs communautés.

Ces fonds peuvent servir à des mesures, notamment :

le soutien aux aînés et aux membres vulnérables de la communauté;

les mesures de lutte contre l'insécurité alimentaire, comme le soutien à l'achat, au transport et à la distribution d'aliments; et les aliments traditionnels, comme la chasse et la pêche;

soutien éducatif et autre pour les enfants;

l'aide en santé mentale et les services d'intervention d'urgence;

des mesures de préparation pour prévenir la propagation de la COVID-19.

De plus, à compter de ce mois-ci, le gouvernement du Canada fournira des fonds supplémentaires pour aider les personnes et les familles des Premières Nations qui dépendent de l'aide au revenu pour couvrir leurs frais de subsistance essentiels, ainsi qu'un soutien administratif accru aux communautés. Les personnes qui souhaitent présenter une demande peuvent communiquer avec leur bureau de bande communautaire ou le bureau régional du Yukon pour obtenir de plus amples renseignements.

SAC continue de travailler avec les communautés autochtones pour collaborer, échanger de l'information et élaborer conjointement des approches de communication et d'intervention en santé fondées sur les distinctions et dirigées par les Autochtones avec les partenaires autochtones, en tenant compte de leurs conseils et de leurs directives.

