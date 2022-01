GIANT Protocol publie un Litepaper sur une économie décentralisée de la connectivité Internet





GIANT Protocol, un protocole Web3 de pointe créant une économie de connectivité décentralisée, a annoncé aujourd'hui la publication de son Litepaper, qui présente les différentes composantes de l'ambitieuse proposition de GIANT Protocol visant à décentraliser et à démocratiser l'accès à Internet et aux services financiers grâce à une couche de télécommunications du web3. GIANT prévoit de déployer la première itération de son réseau principal au cours du premier semestre 2022. La publication du Litepaper constitue donc une étape essentielle pour garantir l'engagement du GIANT Protocol en tant que protocole public à code source ouvert, créé pour soutenir un monde connecté à l'échelle mondiale.

GIANT Protocol a fait ses débuts en novembre 2021, annonçant son intention de construire une plateforme de bande passante à jetons qui permettra à toute personne munie d'un téléphone portable d'accéder à Internet et de gagner des récompenses en fonction de sa connectivité. Avec une équipe fondatrice bien établie dans le secteur des télécommunications, GIANT Protocol entend s'appuyer sur les fournisseurs de réseaux existants, ce qui lui permettra de faire évoluer rapidement son réseau.

En décembre 2021, GIANT Protocol a annoncé qu'il avait réussi à lever 5 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage mené par CoinFund, la principale société d'investissement dans la blockchain. Aujourd'hui, le projet est heureux de pouvoir capitaliser sur ces progrès avec la publication du Litepaper.

Le Litepaper a été co-rédigé par Suruchi Gupta, fondatrice et CEO de Giant Protocol, et l'équipe de GIANT. À propos de sa publication, Mme Gupta a déclaré : « Le Litepaper GIANT expose en détail le contexte et la stratégie de construction d'un réseau de télécommunications mondial capable de faire profiter tout le monde des avantages du Web3. Nous voulons qu'il transmette notre vision ultime de GIANT : faire de l'accès à Internet plus qu'un simple service public ennuyeux, en le transformant en une opportunité passionnante pour un meilleur accès à Internet, plus rapide et plus accessible, accompagné du potentiel de financiarisation ».

Outre le fait de contextualiser le besoin d'une économie de connectivité décentralisée mondiale, le Litepaper offre un vue d'ensemble de la proposition de GIANT concernant son infrastructure de connectivité de base. Il décrit également le modèle tokenomique de GIANT et explique la structure de gouvernance DAO qui gérera le protocole, notamment le rôle de la Fondation GIANT Protocol, une organisation à but non lucratif dédiée au soutien du protocole.

Enfin, il montre ce que l'on est en droit d'attendre de la première mise en oeuvre du protocole GIANT : un portefeuille, un logiciel consommateur permettant aux utilisateurs finaux d'interagir avec GIANT, un fournisseur de logiciel permettant aux opérateurs réseaux d'offrir un accès à Internet au travers de GIANT, et un logiciel validateur de noeuds.

Le protocole GIANT invite désormais les parties intéressées qui souhaitent participer au développement et à l'adoption du protocole GIANT, qu'elles soient propriétaires de réseaux, développeurs ou consommateurs de données, à faire part de leurs commentaires sur le Litepaper.

Pour afficher le Litepaper, veuillez visiter le site https://giantprotocol.org/litepaper/

À propos de GIANT Protocol

GIANT Protocol a été fondé en 2021 pour décentraliser et démocratiser l'accès à Internet et aux services financiers par la tokenisation de la bande passante. Le projet s'associe à des fournisseurs de télécommunications et de connectivité du monde entier pour créer une économie décentralisée de la connectivité, permettant ainsi à toute personne munie d'un téléphone portable de participer.

