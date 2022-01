Le Canada et la FCM investissent dans une gestion des actifs améliorée dans les collectivités des Territoires du Nord-Ouest





OTTAWA, ON, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments ou de réseaux de traitement des eaux usées, une bonne gestion des tifs est essentielle pour bâtir des collectivités plus fortes. Les municipalités de toutes tailles ont besoin d'outils et de ressources pour prendre des décisions fondées sur des preuves qui appuient la gestion à long terme des actifs et permettent d'offrir à tous les Canadiens un avenir plus sain, plus sûr et plus prospère.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit plus de 37 440 $ dans la Ville de Hay River dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Alors que le Canada se dirige vers une reprise solide, ces projets aideront les collectivités à prendre des décisions fondées sur des données en ce qui concerne les infrastructures clés, ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

Grâce au financement du PGAM, la Ville de Hay River fera progresser son programme de gestion des actifs municipaux et ses procédures et politiques de gestion des actifs fondées sur les meilleures pratiques. La Ville définira les attentes à court et à long terme en matière de gestion des actifs, améliorera sa compréhension des actifs de l'organisation et de la manière de les gérer efficacement, et sensibilisera les employés à leurs responsabilités en matière d'utilisation du programme de gestion des actifs.

« Les projets réalisés dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux permettent aux municipalités de disposer des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, maintenant et pour les années à venir. Ils aident les collectivités des Territoires du Nord-Ouest à renforcer leur économie locale et à améliorer la qualité de vie des résidents. Notre gouvernement continuera d'investir dans des solutions axées sur les données pour assurer une saine gestion des infrastructures municipales. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des investissements judicieux dans les infrastructures aident les collectivités comme la ville de Hay River à se développer, à renforcer leur économie et à améliorer la qualité de vie des résidents. Grâce à des projets comme celui-ci, nous aidons à faire en sorte que les collectivités disposent des outils dont elles ont besoin pour planifier à long terme. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Partout à travers le pays, les collectivités de toutes tailles se préparent à la vie après la pandémie. Elles s'efforcent d'améliorer leurs infrastructures et leurs actifs naturels afin de pouvoir continuer à offrir des services durables et fiables pour améliorer la qualité de vie des résidents. En veillant à ce que les gouvernements de proximité disposent des bons outils pour prendre des décisions judicieuses en matière de gestion des actifs, nous pouvons contribuer à la reprise économique du Canada. »

0Joanne Vanderheyden, présidente, Fédération canadienne des municipalités

Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités annoncent un soutien pour une nouvelle initiative de gestion des actifs dans la Ville de Hay River dans les Territoires du Nord-Ouest pour un montant total de 37 440 $.

et la Fédération canadienne des municipalités annoncent un soutien pour une nouvelle initiative de gestion des actifs dans la dans les Territoires du Nord-Ouest pour un montant total de 37 440 $. Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et exécuté par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 063 projets de gestion des actifs municipaux.

et exécuté par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 063 projets de gestion des actifs municipaux. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 130 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest.

, le gouvernement du a investi plus de 565 millions de dollars dans plus de 130 projets d'infrastructure dans les Territoires du Nord-Ouest. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

