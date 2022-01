L'Open vRAN natif du cloud et le Packet Core de Mavenir reçoivent la certification de sécurité NESAS de la GSMA





Mavenir, fournisseur de logiciels de réseau qui construit l'avenir des réseaux grâce à des logiciels natifs du cloud fonctionnant sur n'importe quel cloud, et qui transforme la manière dont le monde se connecte, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification de sécurité Network Equipment Security Assurance Scheme (NESAS) de la GSMA en novembre 2021. Sixième fournisseur mondial de réseaux mobiles à recevoir cette accréditation, Mavenir rejoint des fournisseurs tels que Nokia, Ericsson, et Samsung, dont les processus de développement et de cycle de vie des produits ont fait l'objet d'une évaluation et d'un audit indépendant, afin de confirmer que la sécurité est intégrée à leurs processus de conception, de développement, de mise en oeuvre et de maintenance.

Conjointement définie par le 3GPP et la GSMA, la certification NESAS de la GSMA, fournit un cadre d'assurance de sécurité à l'échelle de l'industrie afin de faciliter les améliorations des niveaux de sécurité dans l'industrie mobile.

Mavenir a obtenu la certification sur l'ensemble de son portefeuille, notamment :

L'Open Virtualized 5G & 4G Radio Access Network (Open vRAN) : solution Open vRAN entièrement conteneurisée qui inclut une unité centralisée (CU) et une unité distribuée (DU).

Le 5G & 4G Packet Core : noyau mobile natif du cloud et entièrement conteneurisé.

Mavenir Webscale Platform (MWP) : solutions natives du cloud qui incluent des conteneurs en tant que service (CaaS) basés sur Kubernetes, une plateforme en tant que service (PaaS), une MTCIL (couche PaaS de télécommunications), ainsi qu'une couche de gestion offrant FCAPS complet, analyses, gestion des tranches et orchestration des services.

« En tant qu'unique fournisseur de logiciels de réseau entièrement natifs du cloud dans le secteur, la délivrance de produits et solutions sécurisés revêt une importance capitale pour Mavenir. Nous sommes fiers de franchir cette étape importante de certification GSMA NESAS pour nos produits natifs du cloud, parmi lesquels vRAN, Packet Core et Containerized Platform. Il est crucial que les solutions ouvertes et natives du cloud mettent en oeuvre un cycle de vie des produits et une méthodologie sécurisés dans le cadre de tous les processus de conception, de mise en oeuvre et d'exploitation », a déclaré Mike Barnes, responsable de la sécurité et de la qualité des produits chez Mavenir, et coprésident du Comité sur la sécurité, la fiabilité et l'interopérabilité des communications (CSRIC) VIII WG2 de la FCC concernant la sécurité de l'Open RAN.

Pour Mavenir, la certification NESAS de la GSMA représente une étape majeure qui valide sa résilience dans le cadre de l'atténuation des vulnérabilités de sécurité potentielles, et sa capacité à fournir des solutions ouvertes et traditionnelles, à la fois robustes et sécurisées. L'accréditation NESAS prouve que des principes de sécurité appropriés sont intégrés aux processus de conception, de développement, de mise en oeuvre et d'exploitation de Mavenir.

La certification NESAS de la GSMA fournit un cadre d'assurance de sécurité afin de permettre l'amélioration continue des niveaux de sécurité dans l'industrie mobile pour aboutir à des processus de développement de produits et de cycle de vie de produits sécurisés, utilisés par les fournisseurs d'équipements de réseaux traditionnels ainsi que par les fournisseurs de logiciels de réseau. La NESAS permet d'éviter la fragmentation des exigences de sécurité, en fournissant un ensemble commun de garanties de sécurité et de bases de référence par rapport auquel les équipements de réseau ont été développés, conformément aux processus de développement et de cycle de vie des produits du fournisseur.

