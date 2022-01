Fluence annonce les résultats de sa recherche portant sur les fraises, qui révèle des rendements plus élevés et une meilleure qualité des plantes grâce à des stratégies d'éclairage à large spectre





Fluence by OSRAM (Fluence), important fournisseur mondial proposant des solutions d'éclairage LED écoénergétiques pour la production commerciale de cannabis et de produits alimentaires, a annoncé les résultats de sa recherche d'une année portant sur les fraises, menée en collaboration avec le Delphy Improvement Centre (Delphy), un institut indépendant spécialisé dans les produits alimentaires et les fleurs, situé à Bleiswijk aux Pays-Bas. Ensemble, Fluence et Delphy ont étudié l'impact des solutions d'éclairage LED de Fluence sur la production de fraises dans les serres.

À l'heure où les épiciers poussent les fournisseurs de produits à délivrer des récoltes fraîches et de haute qualité toute l'année, les producteurs s'intéressent de plus en plus à la manière d'utiliser les serres de haute technologie pour la production de fraises, qui sont généralement cultivées en extérieur ou dans des serres tunnels (petites structures semi-portables). Fluence et Delphy ont étudié comment produire de manière durable des récoltes de fraises dans des serres de haute technologie, tout en maximisant le rendement et la qualité du fruit.

« Les résultats de notre collaboration avec Delphy indiquent que les fraises prospèrent sous des spectres à prédominance blanche, ce qui offre aux cultivateurs sous serre la possibilité d'introduire de nouvelles stratégies d'éclairage efficientes au sein de leurs installations », a déclaré David Hawley, Ph.D, scientifique principal pour Fluence. « Cultivés sous un large spectre avec une fraction de rouge lointain, les cultivars de fraises ont présenté des cultures plus hautes, des canopées plus larges, des rendements globaux plus élevés et des valeurs Brix accrues. Comme pour tous les cultivars et récoltes, aucune stratégie d'éclairage généralisée ne peut optimiser le rendement et la qualité des plantes. Néanmoins, nos efforts de recherche mondiaux continuent de prouver la puissance de solutions d'éclairage optimisées pour les récoltes les plus populaires de la planète. »

Les chercheurs de Fluence et Delphy ont analysé la morphologie, le rendement et la qualité de cultivars Sonata et Sonsation ? deux cultivars parmi les plus populaires en Europe ? dans le cadre de quatre stratégies spectrales : blanc (Fluence PhysioSpectm R4), blanc avec une fraction de rouge lointain (R4 + FR), rose (R8), et rose avec la même fraction de rouge lointain (R8 + FR). Globalement, durant la pousse hivernale, les spectres avec une fraction de rouge lointain ont bénéficié de performances accrues dans toutes les catégories. Néanmoins, le spectre blanc avec une fraction de rouge lointain a enregistré les meilleures performances dans les différentes catégories :

Les cultivars Sonata et Sonsation ont vu des cultures 68 % et 40% plus hautes ainsi que des canopées 28 % et 29 % plus larges, respectivement, sous un spectre blanc avec une fraction de rouge lointain par rapport à un spectre rose. Les cultures plus hautes et plus larges sont plus faciles à récolter, et permettent une meilleure circulation de l'air entre les plantes, décourageant les agents pathogènes qui prospéreraient dans des environnements plus denses et plus humides.

De la même manière, les cultivars Sonata et Sonsation cultivés sous un spectre blanc avec une fraction de rouge lointain ont bénéficié de rendements cumulatifs 11 % et 14 % supérieurs (y compris les « déchets » végétaux qui peuvent être utilisés pour les confitures, les jus ou les conserves) par rapport à ceux cultivés sous un spectre rose.

Les chercheurs ont également indiqué que les cultivars Sonata et Sonsation cultivés sous un spectre blanc avec une fraction de rouge lointain avaient bénéficié de valeurs Brix 14 % et 6 % supérieures, respectivement, par rapport aux cultivars cultivés sous un spectre rose.

« Les gestionnaires de produits chez les épiciers et autres détaillants recherchent la qualité et la régularité auprès de leurs fournisseurs ? et les serres de haute technologie sont précisément conçues pour fournir cette régularité », a déclaré David Cohen, PDG de Fluence. « Les serres créent des environnements sûrs, propres et contrôlés. Grâce à une stratégie d'éclairage optimisée, les cultivateurs produisent les récoltes aux saveurs délicieuses qu'exigent les consommateurs, et des rendements qui permettent aux rayons des magasins de rester approvisionnés toute l'année. »

À propos de Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., filiale en pleine propriété d'OSRAM, crée de puissantes solutions d'éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d'éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, pour les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. En plus de son siège mondial basé à Austin, au Texas, Fluence dispose d'un siège EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur https://fluence.science.

À propos du Delphy Improvement Centre

Le Delphy Improvement Centre, basé à Bleiswijk, aux Pays-Bas, est un institut de recherche reconnu, qui conduit des essais liés à la culture de toutes sortes de plantes. Ces expériences sont menées au sein d'un complexe moderne de serres, situé à proximité étroite du public ciblé : les cultivateurs.

