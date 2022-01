Le gouvernement du Canada lance un appel de candidatures pour le nouveau Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires





Un groupe indépendant d'experts appuiera la prise de décision fondée sur des données probantes au sujet des pesticides

OTTAWA, ON, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Santé Canada

La population canadienne s'attend à la transparence et à la pérennité du processus d'examen des pesticides et le gouvernement est résolu de répondre à ces attentes.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a lancé officiellement un appel de candidatures en vue de créer un nouveau Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires au Canada.

Le Comité, créé par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) prodiguera, au besoin, des conseils au gouvernement fédéral avant que celui-ci prenne certaines décisions s'appuyant sur des données probantes en ce qui a trait aux pesticides, notamment à leurs limites maximales de résidus (LMR). En outre, le rôle du Comité sera de fournir des conseils scientifiques sur des éléments à considérer, notamment :

des aspects techniques précis des évaluations des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement effectuées par l'ARLA;

la valeur d'un pesticide pour la gestion d'un problème occasionné par un organisme nuisible pertinent au Canada ;

; des aspects techniques précis des options de gestion des risques liés aux pesticides.

Le Ministère est à la recherche de candidatures d'experts possédant des connaissances approfondies et une vaste expérience dans les domaines de l'utilisation de pesticides au Canada, du devenir et de la bioaccumulation dans l'environnement, de l'évaluation des risques pour la santé et de l'évaluation de la valeur des pesticides, notamment. Le Ministère sollicite également des candidatures pour constituer un registre d'experts qui aviseront le Comité de façon ponctuelle, selon la nature des questions à l'ordre du jour des réunions.

Les personnes intéressées peuvent présenter leur candidature en ligne jusqu'au 11 mars 2022. Le processus de sélection des candidats sera ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Il privilégiera une représentation et linguistique équilibrée et la parité entre les sexes, et reflétera la diversité des communautés du Canada.

Citation

« Notre gouvernement attache une grande importance à la transparence dans toutes les décisions qui ont des répercussions sur la population canadienne. Le nouveau Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires offrira des conseils scientifiques indépendants sur les principales questions liées aux pesticides, ce qui permettra à Santé Canada de poursuivre son travail essentiel d'évaluation de la sécurité des pesticides au Canada. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

Faits en bref

L'appel de candidatures commencera le 27 janvier 2022 et se terminera le 11 mars 2022.

Le comité comptera de 5 à 8 membres principaux qui seront en pote 36 mois, avec possibilité de prolongation.

Le comité relèvera du directeur exécutif de l'ARLA.

Le comité fonctionnera indépendamment du Conseil consultatif de la lutte antiparasitaire (CCLA) qui existe déjà et qui offre des conseils généraux et non scientifiques au ministre de la Santé sur l'orientation stratégique, la gestion et les priorités globales de l'ARLA.

Pour accroître davantage la transparence et la pérennité de la gestion des pesticides au Canada , le gouvernement fédéral a annoncé le 4 août 2021 un investissement de 50 millions de dollars dans l'ARLA et la recherche sur la lutte antiparasitaire d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui sera appuyé par Environnement et Changement climatique Canada .

Liens connexes

Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires : appel de candidatures

Comité consultatif scientifique sur les produits antiparasitaires : mandat

Communiqué de presse - Le gouvernement du Canada suspend sa décision au sujet du glyphosate pendant qu'il renforce la capacité et la transparence du processus d'examen des pesticides

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 14:00 et diffusé par :