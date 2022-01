CCTV+ : Xi Jinping se rend dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, en marge des célébrations du Nouvel An chinois





PÉKIN, 27 janvier 2022 /CNW/ - Ce mercredi, le président chinois Xi Jinping a commencé sa visite de la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, pour en savoir plus sur les moyens de subsistance des gens en prévision des célébrations du Nouvel An chinois.

Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, s'est rendu dans deux villages de la région de Linfen. Le président chinois a visité les maisons de villageois et réalisé une inspection du processus de reconstruction post-catastrophe dans les zones touchées par les inondations de l'année dernière. Il a aussi inspecté les travaux de restauration de l'agriculture à l'échelle locale. L'objectif est de garantir que la population puisse se chauffer en hiver, de consolider et de poursuivre les réalisations dans la lutte contre la pauvreté et de favoriser la revitalisation rurale.

Depuis dix ans maintenant, le président chinois a instauré une tradition qui consiste à rendre visite aux gens, en particulier aux groupes défavorisés en prévision des célébrations du Nouvel An chinois, la plus importante fête du calendrier lunaire chinois et une occasion de se réunir en famille.

Cette année, le Nouvel An chinois aura lieu le 1er février.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=IhgaxxRcvWg

