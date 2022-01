Shutterstock obtient un score parfait dans le cadre du Corporate Equality Index 2022 de la Human Rights Campaign





Shutterstock nommé « Meilleur lieu de travail » pour les personnes LGBTQ+, avec un score de 100 %

NEW YORK, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), une plateforme de création de premier plan mondial offrant des solutions de service complet, du contenu de haute qualité et des applications aux marques, entreprises et sociétés de médias, a annoncé aujourd'hui que le Conseil des droits de l'homme (CDH) l'avait nommée « Meilleur lieu de travail » pour les personnes LGBTQ+, après l'obtention d'un score parfait de 100 % dans le cadre du Corporate Equality Index (CEI, « indice d'égalité professionnelle » en français) 2022 de la Human Rights Campaign Foundation. Aux États-Unis, cet indice constitue l'enquête et le rapport les plus importants mesurant les politiques et les pratiques des entreprises en matière d'égalité au travail pour la communauté LGBTQ+.

« Nous sommes incroyablement fiers de recevoir un score parfait dans le cadre du Corporate Equality Index 2022 de la Human Rights Campaign », a déclaré Meeckel Beecher, responsable mondial de la diversité, de l'équité et de l'inclusion chez Shutterstock. « Le fait d'être nommé « meilleur lieu de travail » pour les personnes LGBTQ+ est une reconnaissance de nos efforts continus de non seulement favoriser un lieu de travail inclusif, mais également d'augmenter les représentations authentiques de la communauté LGBTQ+ dans les médias visuels. Je suis particulièrement reconnaissant envers nos employés pour leurs contributions, en particulier les membres de PRISM, notre groupe de ressources pour les employés qui promeut une plus grande inclusion des personnes LGBTQ+ chez Shutterstock, et tout ce qu'ils font pour faire de Shutterstock un lieu de travail plus ouvert et accueillant. »

Shutterstock s'efforce de constituer une main-d'oeuvre, un réseau de contributeurs et une bibliothèque de contenu représentatif de la diversité de la communauté mondiale. L'entreprise propose des visuels et des contributeurs divers et inclusifs, et a récemment établi des directives concernant la diversité, à l'équité et à l'inclusion (DE&I) qui garantissent que les contributeurs dépeignent les individus d'une manière qui respecte leur identité. En outre, grâce au « Create Fund » (initiative de Shutterstock visant à soutenir les artistes historiquement exclus) la société offre des mentorats, des subventions en espèces et d'autres formes de soutien pour combler les lacunes en matière de contenu et promouvoir des images, des vidéos et de la musique diversifiées et inclusives qui représentent le monde qui nous entoure de manière authentique. En 2021, Shutterstock a mis en oeuvre cinq programmes de subventions, dont un partenariat avec It Gets Better Project, un organisme à but non lucratif qui s'efforce de soutenir et de représenter de manière authentique les communautés LGBTQ+. Grâce à ce partenariat, quatre artistes ont été reconnus pour leur travail de représentation de la communauté LGBTQ. Parmi les actions marquantes de l'entreprise, elle a conclu un partenariat permanent avec la plateforme Black Professionals in Tech Network et les associations Women Who Code et Women in AI.

« L'un de nos principes fondamentaux est de rechercher la diversité, car nous savons qu'une culture inclusive crée un environnement de responsabilité, d'acceptation et d'appartenance pour nos employés et améliore l'expérience de nos clients », a déclaré Sara Birmingham, directrice des ressources humaines chez Shutterstock. « Nous sommes ravis de recevoir cette reconnaissance de la part de la Human Rights Campaign, et nous continuerons de nous engager à célébrer les différences individuelles et les horizons divers de nos employés chez Shutterstock. »

Les résultats du CEI 2022 montrent que 1 271 entreprises basées aux États-Unis promeuvent des politiques de lieu de travail favorables aux personnes LGBTQ+ aux États-Unis, mais aussi que 56 % d'entreprises évaluées ont des activités internationales qui aident à faire avancer la cause de l'inclusion des membres de la communauté LGBTQ+ sur les lieux de travail à l'étranger. Les efforts de Shutterstock pour satisfaire à tous les critères du CEI lui ont valu le score de 100 %, et d'être désigné comme l'un des meilleurs lieux de travail pour les personnes LGBTQ+.

Le CEI évalue les entreprises sur la base de critères détaillés relevant de quatre piliers centraux :

Politiques de non-discrimination dans toutes les entités commerciales ;

Avantages équitables pour les travailleurs LGBTQ+ et leurs familles ;

Soutien pour une culture inclusive ;

Responsabilité sociale des entreprises.

Le rapport complet est disponible en ligne à l'adresse www.hrc.org/cei .

À propos de Shutterstock

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), est une plateforme de création de premier plan mondial qui offre des solutions complètes, du contenu de haute qualité et des applications aux marques, aux entreprises et aux sociétés de médias. Directement ou par l'intermédiaire des filiales du groupe, Shutterstock propose une collection complète de photographies de haute qualité sous licence, vecteurs, illustrations, modèles 3D, vidéos et musiques. En collaborant avec sa communauté croissante comptant déjà plus de 1,9 million de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine, et dispose actuellement de plus de 390 millions d'images et de plus de 23 millions de clips vidéo.

Basée à New York, Shutterstock possède des bureaux dans le monde entier et des clients dans plus de 150 pays. La société possède également PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan ; Offset, une collection d'images haut de gamme ; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée ; PremiumBeat, une bibliothèque recensant des musiques libres de droits ; Shutterstock Editorial, une source d'images et de vidéos éditoriales de premier plan pour les médias du monde entier ; TurboSquid, une place de marché leader pour le contenu 3D ; Amper Music, une plateforme musicale alimentée par l'IA ; et Bigstock , une boutique d'image de stock de qualité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et Facebook.

À propos de la Human Rights Campaign Foundation

La Human Rights Campaign Foundation est la branche éducative de la Human Rights Campaign (HRC), la plus grande organisation américaine de défense des droits civiques qui oeuvre pour l'égalité des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer (LGBTQ+). Par le biais de ses programmes, la HRC cherche à transformer la vie quotidienne des personnes LGBTQ+, en faisant la lumière sur les inégalités et en approfondissant la compréhension du public sur les problématiques LGBTQ+, tout en mettant l'accent sur la promotion de la justice transgenre et raciale. Son travail a, entre autres, transformé le paysage pour plus de 15 millions de travailleurs, 11 millions d'étudiants, 1 million de clients dans le système d'adoption et de placement familial. La HRC fournit des conseils directs et une assistance technique aux institutions et aux communautés, favorisant le développement de politiques et de pratiques inclusives ; elle renforce les capacités des futurs dirigeants et alliés par le biais de programmes de bourses et de formations ; et, avec la ferme conviction que nous sommes plus forts en travaillant ensemble, elle établit des partenariats avec des défenseurs aux États-Unis et dans le monde entier pour accroître son impact et façonner l'avenir du monde professionnel.

