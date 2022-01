C'EST OFFICIEL : LA NOUVELLE MERVEILLE MONDIALE REJOINT LA FLOTTE DE ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL





La compagnie de croisière phare prend livraison de Wonder of the Seas, son nouveau navire qui compte parmi les plus innovants.

MIAMI, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Les vacanciers de tous âges vont prochainement pouvoir profiter des aventures à bord d'une nouvelle merveille. Aujourd'hui, le très attendu et innovant Wonder of the Seas, a rejoint la flotte de Royal Caribbean International, la compagnie de croisière détentrice de nombreuses récompenses. Après deux ans ½ de construction, la traditionnelle cérémonie de changement de pavillon s'est déroulée à Marseille, France, en présence de Chantiers de l'Atlantique, son concepteur et constructeur. Wonder débutera ses croisières à Fort Lauderdale, Florida, le 4 mars prochain avec des croisières de 7 nuits dans les Caraïbes, avant de naviguer vers Barcelone, Espagne et Rome, Italie, pour offrir des aventures estivales en Méditerranée.

L'accueil de Wonder dans la famille de Royal Caribbean s'est fait en présence de Richard Fain, Président du conseil d'administration de Royal Caribbean Group, Jason Liberty, Président Directeur Général de Royal Caribbean Group, Michael Bayley, Président Directeur Général de Royal Caribbean International et Laurent Castaing, Directeur Général de Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, France.

"Wonder of the Seas va donner un élan plus ambitieux à la croisière. L'arrivée de ce navire au sein de notre flotte déjà reconnue comme la meilleure de sa catégorie va continuer d'élever notre compagnie au rôle de leader sur le marché avec les nouveautés et les innovations proposées » a déclaré Jason Liberty, Président Directeur Général de Royal Caribbean Group. « Ce sera une façon supplémentaire de proposer des vacances mémorables à nos invités autour du monde. »

"La livraison de Wonder of the Seas est le point culminant de 30 mois d'ingéniosité et de partenariat entre 2 000 membres d'équipage et employés, tous engagés et qui comptent parmi les meilleurs de leur profession », a déclaré Michael Bayley, Président Directeur Général de Royal Caribbean International. International. « L'arrivée de Wonder of the Seas propulse les navires de la classe Oasis à un nouveau niveau d'émerveillement, d'innovation et d'aventure. Il prépare le terrain pour les vacances de printemps et d'été que les familles et tous les voyageurs attendent avec impatience pour la nouvelle année. Le mélange de nouveautés et de recettes reconnues pour apporter du frisson, de l'amusement, de la gastronomie et une vie nocturne riche est sans comparaison. Et c'est tout cela qui procurera cette nouvelle merveille pour des vacances sans pareilles dans les Caraïbes et en Europe.

"Wonder of the Seas représente une nouvelle avancée dans la famille de la classe Oasis. Nos équipes ont travaillé dans des conditions difficiles mais de manière très unie pour finalement apporter des changements majeurs pour rendre le navire plus performant" explique Laurent Castaing, Directeur général Chantiers de l'Atlantique. "Wonder of the Seas est un nouveau navire absolument exceptionnel."

Points forts à découvrir sur Wonder

Le cinquième navire de la série révolutionnaire Oasis, propose des aventures au sein de huit quartiers uniques ? une première chez Royal Caribbean ? pour des vacanciers de tous âges. Les jeunes ainsi que les jeunes de coeur pourront découvrir, s'émerveiller et se constituer des souvenirs dans de nombreux endroits différents pensés pour nouer des liens familiaux ou pour se retrouver soi-même. On retrouve par exemple :

Suite Neighborhood ? Le nouveau huitième quartier propose aux passagers de la classe Royal Suite un pont découvert idéalement situé sur lequel ils pourront profiter d'une piscine, d'un bar et de nombreuses chaises longues et autres alcôves pour se reposer, le tout complété par des incontournables comme le restaurant privé Coastal Kitchen, le salon Suite Lounge et les Ultimate Family Suites pouvant accueillir une famille de 10 personnes.

? Le nouveau huitième quartier propose aux passagers de la classe un pont découvert idéalement situé sur lequel ils pourront profiter d'une piscine, d'un bar et de nombreuses chaises longues et autres alcôves pour se reposer, le tout complété par des incontournables comme le restaurant privé Coastal Kitchen, le salon Suite Lounge et les pouvant accueillir une famille de 10 personnes. The Mason Jar Southern Restaurant & Bar ? Dans ce nouveau spot incontournable sont servis des plats typiques de la cuisine du Sud et des classiques revisités pour des brunchs, des dîners ou des repas nocturnes avec par exemple des galettes de maïs, du poulet frit, des beignets de crabe, des crevettes et du gruau de maïs. Pour compléter l'expérience, les passagers pourront y entendre de la musique country jouée en live dans un décor de style fermier tout en dégustant une sélection de whiskeys ou de cocktails alcolisés.

? Dans ce nouveau spot incontournable sont servis des plats typiques de la cuisine du Sud et des classiques revisités pour des brunchs, des dîners ou des repas nocturnes avec par exemple des galettes de maïs, du poulet frit, des beignets de crabe, des crevettes et du gruau de maïs. Pour compléter l'expérience, les passagers pourront y entendre de la musique country jouée en live dans un décor de style fermier tout en dégustant une sélection de whiskeys ou de cocktails alcolisés. Wonder Playscape ? la zone de jeu pour enfant conçue sur le theme du monde sous-marin est une nouvelle aventure composée de toboggans, de murs d'escalade, de jeux, d'un mur interactif et de puzzles favorisant l'imagination.

? la zone de jeu pour enfant conçue sur le theme du monde sous-marin est une nouvelle aventure composée de toboggans, de murs d'escalade, de jeux, d'un mur interactif et de puzzles favorisant l'imagination. The Vue Bar ? la plus heureuse des happy hours se trouve au nouveau bar panoramique installé en surplomb permettant d'admirer de jour une vue panoramique sur l'océan et après le coucher du soleil de profiter d'un auvent illuminé d'une mosaïque colorée.

? la plus heureuse des happy hours se trouve au nouveau bar panoramique installé en surplomb permettant d'admirer de jour une vue panoramique sur l'océan et après le coucher du soleil de profiter d'un auvent illuminé d'une mosaïque colorée. Caribbean Pool Deck ? Au centre de la vibration caribéenne se trouve The Lime & Coconut, proche du trio infernal des toboggans grande vitesse, de The Perfect Storm, de la zone pour enfants Splashaway Bay, de Casitas et à portée de chaises longues avec de la musique live et de nombreuses autres attractions.

? Au centre de la vibration caribéenne se trouve The Lime & Coconut, proche du trio infernal des toboggans grande vitesse, de The Perfect Storm, de la zone pour enfants Splashaway Bay, de Casitas et à portée de chaises longues avec de la musique live et de nombreuses autres attractions. El Loco Fresh and Cantina Fresca ? le lieu rêvé pour profiter des délices mexicains servis sur le pouce, des tacos faits à la demande, des burritos et autres quesadillas est complété par la Cantina Fresca qui propose des « eaux fraîches », margaritas et autres plats mexicains typiques.

Parmis les attractions incontournables à bord de Wonder of the Seas, on retrouve le plus grand toboggan en mer, The Ultimate Abyss; le Adventure Ocean, l'espace pour enfants et adolescents spécialement redessiné, le Social100 et The Patio; Le FlowRider, simulateur de surf, les rock-climbing walls (murs d'escalade jumeaux), le quartier Boardwalk ? inspiré par les fronts de mer célèbres comme Coney Island - le Central Park neighborhood habillé de 20 000 espèces végétales, et beaucoup d'autres lieux emblématiques.

Croisières aux USA et en Europe

Au départ de Fort Lauderdale ? Wonder partira pour ses croisières dans les Caraïbes depuis Port Everglades entre mars et avril 2022. La croisière de 7 nuits dans les parties est et ouest des Caraïbes permettra de découvrir Perfect Day at Cococay, l'ile privée de la compagnie, ainsi que Nassau ( Bahamas ), Roatan ( Honduras ) et San Juan (Porto Rico) .

? partira pour ses croisières dans les Caraïbes depuis Port Everglades entre mars et avril 2022. La croisière de 7 nuits dans les parties est et ouest des Caraïbes permettra de découvrir l'ile privée de la compagnie, ainsi que . Au départ de Barcelone et Rome ? A partir de mai 2022, le nouveau navire de la classe Oasis proposera des vacances en Méditerranée. La croisière de 7 nuits permettra de découvrir des destinations comme Naples et Florence (Italie) , Palma de Majorque (Espagne) et la Provence ( France ).

? A partir de mai 2022, le nouveau navire de la classe Oasis proposera des vacances en Méditerranée. La croisière de 7 nuits permettra de découvrir des destinations comme Au départ de Port Canaveral, Floride ? Les aventures de Wonder sur toute l'année commenceront en novembre 2022 lorsque le nouveau venu dans la flotte the Royal Caribbean se tiendra prêt au départ de Port Canaveral. Les différentes destinations proposées aux vacanciers iront de Perfect Day at CocoCay et Philipsburg, St. Martin à Charlotte Amalie, St. Thomas, and Cozumel, Mexique.

Tous les détails sur le Wonder, y compris les croisières déjà ouvertes à la réservation, sur le site internet Royal Caribbean's website.

A propos de Royal Caribbean International

Royal Caribbean International filiale de Royal Caribbean Group, propose des innovations en mer depuis plus de 50 ans. Toutes les classes de navires successives sont des merveilles architecturales, derrière lesquelles se cachent une technologie de pointe et des expériences uniques pour les passagers en quête d'aventures.

La compagnie continue de révolutionner les vacances avec des itinéraires vers plus de 270 destinations dans 72 pays sur les six continents, y compris l'île privée de Royal Carribean dans les Bahamas, Perfect Day at CocoCay,la première de la collection Perfect Day Island. Royal Caribbean a aussi été élue « Meilleure compagnie de croisière toutes catégories » pendant 18 ans consécutifs par le magazine Travel Weekly.

Les media peuvent se tenir informés sur @RoyalCaribPR sur Twitter et en parcourant RoyalCaribbeanPressCenter.com. Pour plus d'informations ou pour faire une réservation, consultez les agents de voyage ou le site RoyalCaribbean.com.

