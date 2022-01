Les capacités de traitement intelligent des documents (IDP) de Straive sont présentées dans le Provider Lenstm Intelligent Automation - Solutions & Services US Report 2021 de l'ISG





SINGAPOUR, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Straive (anciennement SPi Global), un leader du marché des solutions EdTech, de contenu et de données axées sur la technologie, a été nommé candidat par une société mondiale de recherche et de conseil en technologie de premier plan Information Services Group (ISG) dans son Provider Lenstm Intelligent Automation - Solutions & Services US Report 2021. Straive a été reconnu dans le rapport pour ses solutions de traitement de documents, permettant l'extraction, l'interprétation, la classification et le traitement automatisés de documents numérisés plus rapidement et à grande échelle.

ISG Provider Lenstm est un comparateur de fournisseurs de services dirigé par des praticiens. Ses rapports de recherche fournissent des évaluations indépendantes des fournisseurs et une segmentation du comportement d'achat des entreprises.

Les capacités IDP de Straive sont soutenues par sa plateforme propriétaire de données non structurées, Straive Data Platform (SDP), construite sur une architecture basée sur des microservices avec des modules personnalisables d'extraction, d'enrichissement, de transformation et de livraison des données. Les solutions de traitement de documents de Straive font appel à des technologies cognitives pour automatiser l'extraction, l'enrichissement et la transformation des données et fournir des informations exploitables à partir de documents riches en texte, quel que soit leur format, tels que des PDF, des courriels, des fichiers Word et des PDF numérisés.

Straive a mis en place une unité de R&D dédiée, appelée Straive Innovation Labs, afin d'intégrer en permanence des solutions de nouvelle génération dans ses offres SDP. Les clients de Straive bénéficient de modèles commerciaux flexibles, notamment d'une tarification par document basée sur la production, dans le cadre de laquelle elle gère à la fois les opérations et la technologie.

À propos de cette fonctionnalité, Ratan Datta, président et président-directeur général de Straive, a déclaré : « La demande croissante de traitement de documents volumineux, semi-structurés et non structurés, avec une précision et une rapidité accrues, a catalysé le besoin d'un traitement amélioré et automatisé des documents. La présence de Straive dans le rapport ISG Provider Lenstm témoigne de nos capacités dans l'espace IDP. Grâce à un fin mélange d'expertise en la matière, de technologies de pointe comme l'IA, le ML, et une attention particulière à la R&D, Straive Data Platform continue de servir des clients dans un large éventail de secteurs, notamment la finance, la recherche et les sciences de la vie, l'immobilier, et le juridique et la réglementation. »

Le rapport de l'ISG note : « En tant que société de données basée sur une plateforme et axée sur l'automatisation, Straive travaille activement au renforcement de sa solution SDP afin de prendre en charge davantage de formats de documents et de cas d'utilisation complexes, et d'élargir sa couverture sectorielle pour inclure les assurances, les soins de santé et l'industrie pharmaceutique. »

Straive se différencie en se concentrant sur la résolution de cas d'utilisation industriels nécessitant une expertise du domaine, soutenue par une équipe de plus de 500 PME dans diverses disciplines telles que les sciences de la vie, la chimie, le biomédical, le développement durable, le juridique, les services financiers, etc. Cette expertise approfondie permet à Straive d'atteindre un niveau d'automatisation nettement plus élevé dans les cas d'utilisation complexes et d'exploiter le SDP comme un outil permettant d'obtenir des résultats commerciaux.

Pour lire le rapport complet, cliquez ici .

À propos de Straive (anciennement SPi Global)

Straive est une entreprise de technologie de contenu leader sur le marché qui fournit des services de données, une expertise en la matière (SME) et des solutions technologiques à de multiples domaines tels que le contenu de recherche, l'apprentissage en ligne/la technologie de l'éducation et les fournisseurs de données/d'informations. Avec une clientèle répartie dans 30 pays à travers le monde, Straive dispose d'un pool de ressources multi-géographiques réparties stratégiquement dans huit pays : Philippines, Inde, États-Unis, Chine, Nicaragua, Vietnam, Royaume-Uni et le siège de la société à Singapour.

Pour toute question des médias, contactez Kshitiz Ahuja, responsable de la marque et des relations publiques ( kshitiz.ahuja@straive.com )

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1486326/Straive_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 12:14 et diffusé par :