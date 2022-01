Amcor lance une nouvelle plateforme pour les emballages à base de papier





Amcor (NYSE : AMCR ; ASX : AMC), un leader mondial du développement et de la production de solutions d'emballage responsables, a lancé aujourd'hui une nouvelle plateforme de produits d'emballage à base de papier : AmFiberTM. Les innovations d'AmFiber visent à redéfinir les capacités des emballages en papier traditionnels, en offrant une gamme élargie de caractéristiques et d'avantages fonctionnels afin de répondre aux besoins changeants des consommateurs.

Ron Delia, CEO d'Amcor, a déclaré : « C'est la longue expérience d'Amcor dans le domaine des emballages en papier et en carton qui a donné lieu au lancement de la plateforme AmFiber. Amcor a fait ses preuves en matière d'innovation révolutionnaire pour accompagner les aspirations de croissance de ses clients. Cette famille de produits différenciés à base de papier s'appuie sur le bilan considérable d'Amcor dans de multiples matériaux et applications ».

La plateforme AmFiber illustre l'approche d'Amcor en matière d'innovation, qui est orientée consommateur, adaptable et qui offre aux clients le meilleur de la technologie d'emballage en utilisant les matériaux les plus adaptés à leurs besoins.

Le premier lancement de produit AmFiber en 2022 apparaîtra comme une solution innovante, conçue pour offrir aux clients fournissant des snacks et des confiseries en Europe, un emballage largement recyclable doté d'une barrière élevée protégeant de l'oxygène et de l'humidité.

Amcor va élargir progressivement ses nouvelles offres à base de papier à de nombreuses applications comme le café, les boissons en poudre, les assaisonnements et les soupes, et étendre sa présence dans les régions Amérique et Asie-Pacifique. Les innovations d'AmFiber rejoindront d'autres produits à base de papier d'Amcor lancés récemment, notamment des solutions pou emballer le beurre et la margarine en Amérique latine, le fromage en Europe et les confiseries en Australie.

La présentation de la plateforme AmFiber coïncide avec le quatrième anniversaire de l' engagement pris pour 2025 par Amcor pour concevoir tous ses emballages de manière recyclable ou réutilisable et augmenter la durée du contenu recyclé.

À propos d'Amcor : Amcor est un leader mondial du développement et de la production d'emballages responsables pour les produits alimentaires, les boissons, les produits pharmaceutiques, les produits médicaux, les produits d'hygiène et de beauté, et autres. Amcor travaille pour des entreprises leaders dans le monde entier afin de protéger leurs produits et les personnes qui leur font confiance, différencier les marques et améliorer les chaînes d'approvisionnement grâce à une gamme d'emballages souples et rigides, de cartons spéciaux, de fermetures et de services. L'entreprise s'oriente vers la fabrication d'emballages de plus en plus légers, recyclables et réutilisables, et fabriqués à partir d'une quantité croissante de matériaux recyclés. Les quelque 47 000 employés d'Amcor réalisent un chiffre d'affaires de 12,5 milliards de dollars grâce à des activités réparties sur environ 230 sites dans plus de 40 pays. NYSE : AMCR ; ASX : AMC

