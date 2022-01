Women in AI Awards honore les meilleures innovatrices dans le domaine de l'intelligence artificielle en Amérique du Nord





Des femmes des USA, du Mexique et du Canada ont inauguré les Women in AI (WAI) Awards d'Amérique du Nord pour honorer les pionnières qui ont bravé des chemins moins fréquentés et ouvert la voie à d'autres pour aller encore plus loin.

La cérémonie de lancement aura lieu virtuellement le 1er février 2022 à 17h EST, lors de l'ouverture des candidatures pour les catégories suivantes: IA dans les startups, IA dans la recherche, IA pour le bien, IA dans le gouvernement, IA dans l'industrie et Jeune modèle en IA.

Les gagnants seront annoncés lors d'un événement hybride le 13 mai 2022. Veuillez nous envoyer un courriel à waiawardsna@womeninai.co ou visiter notre site Internet pour plus d'informations.

Susan Verdiguel est l'ambassadrice WAI au Mexique, "Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure d'amplifier l'écosystème de l'IA au Mexique afin d'avoir une communauté plus robuste, informée et organisée."

Les sponsors/partenaires comprennent Mila - Institut québécois d'IA, Alberta Machine Intelligence Institute, Topcoder, Institute for Education, IVOW AI et GET Cities, une initiative conçue pour accélérer le leadership et la représentation des femmes, des personnes trans et non binaires dans la technologie.

"Nous savons que l'IA et l'apprentissage automatique sont l'avenir, et nous connaissons les risques liés au manque de perspectives diverses dans la conception de solutions pour cet avenir. Et c'est pourquoi nous sommes ravis d'être un partenaire stratégique partenaire lors du WAI Summit et de célébrer toutes les personnes extraordinaires qui ouvrent la voie à la co-création d'une économie technologique inclusive." Leslie Lynn Smith, directrice nationale de GET Cities

Davar Ardalan, PDG d'IVOW AI et conseillère principal de WAI d'Amérique du Nord, a déclaré : "Notre mission est de faire reconnaître le rôle que les femmes jouent dans l'IA et d'encourager davantage de jeunes femmes à rejoindre ce domaine."

"Cette collaboration des équipes de WAI offrira une plateforme exclusives aux professionnelles de l'IA de l'Amérique du Nord, quel que soit leur âge, rôle ou domaine de travail, d'être nominées et reconnues pour leur contributions remarquables à l'IA", a déclaré Frincy Clement, Ambassadeur de WAI au Canada.

"Nos communautés diverses au niveau local ont un impact sociétal incroyable en appliquant l'IA, le ML et la science des données intégrés aux objectifs de développement durable des Nations Unies", note Bhuva Subram, fondatrice de Wallet Max et responsable régionale de WAI pour l'Amérique du Nord.

