Hyundai Mobis investit dans une start-up spécialisée dans les radars à haute résolution afin d'accélérer la conduite autonome de niveau 4 ou plus

Investir une somme importante dans Zendar pour développer un « radar imageur » à haute résolution.

La réalisation d'un radar à haute performance comparable au Lidar, qui peut servir à automatiser la conduite au niveau 4 ou plus.

Améliorer la concurrence future en sécurisant les technologies de capteurs pour les caméras, les radars et les lidars.

SEOUL, Corée du Sud et LOS ANGELES, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis a annoncé le 27 janvier qu'il avait réalisé un investissement stratégique dans Zendar, une startup basée dans la Silicon Valley, compétitive au niveau mondial dans le domaine des radars à haute résolution, appelés « radars imageurs ». Hyundai Mobis est la première société à investir des parts dans Zendar au niveau corporate.

Le radar imageur est considéré comme un radar différencié de nouvelle génération. Les données obtenues à partir des radars situés à l'avant, à l'arrière et dans les coins d'un véhicule sont transformées en signaux intégrés au niveau de l'unité de contrôle électronique (ECU) pour créer des images haute résolution.

Contrairement au radar classique, le radar imageur utilise les données générées par plusieurs capteurs radar, ce qui permet d'augmenter considérablement la précision de la reconnaissance. Cette technologie devrait favoriser la diffusion de la conduite autonome sur la base de capteurs radar à un prix raisonnable et avec une performance élevée comparable à celle des capteurs lidar.

Zendar est une start-up qui a été fondée en 2017 par des ingénieurs diplômés de l'Université de Californie à Berkeley, spécialisés dans le développement de radars imageurs. L'entreprise est considérée comme ayant des compétences technologiques différenciées dans le domaine des radars imageurs, grâce à ses propres algorithmes de fusion des capteurs de radars.

Sunil Thomas, directeur commercial de Zendar, a déclaré : « L'amélioration des systèmes radars automobiles par l'approche conventionnelle consistant à ajouter de plus en plus de canaux d'antenne n'est pas très pratique. Ce nouvel investissement de Hyundai Mobis renforce notre conviction que l'ouverture distribuée de Zendar est l'avenir du radar automobile, offrant des performances nettement supérieures à celles des systèmes de radars conventionnels, sans coût matériel supplémentaire. »

Hyundai Mobis prévoit d'appliquer ses compétences en matière de conception de matériel et de développement de logiciels intégrés à la technologie de fusion des capteurs de radar de Zendar.

« En plus de développer nos propres technologies, nous allons collaborer avec des entreprises mondiales qui possèdent diverses technologies originales, renforçant ainsi notre statut de leader en matière de plateforme de mobilité combinant logiciel et matériel » a déclaré Young-bin Kim, vice-président et chef de la division de la planification chez Hyundai Mobis.

Hyundai Mobis dispose de technologies de capteurs pour la conduite autonome, telles que des caméras, des radars et des lidars, et collabore avec Velodyne et Motional (coentreprise avec Aptiv) pour améliorer les technologies connexes.

