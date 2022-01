Xsolla accompagne le développement de ses activités en Inde avec le lancement de sa plate-forme de paiement en ligne Paytm pour aider les développeurs à vendre des jeux sur le marché indien





Xsolla, le moteur commercial des jeux vidéo qui aide les développeurs et les éditeurs à lancer et à exploiter leurs jeux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui son association avec la plateforme de paiement Paytm, le chef de file des prestataires de solutions de paiement en Inde, pour fournir des solutions de paiement de jeux dans ce pays.

Xsolla a intégré le portefeuille numérique de Paytm, l'interface du système de paiement instantané indien UPI (Unified Payment Interface), et les solutions de paiement bancaire en ligne au sein de sa plate-forme Pay Station. Les développeurs et éditeurs de jeux vidéo peuvent ainsi monétiser leurs produits en Inde, gagnant un accès à ce gigantesque marché du jeu de plus de 400 millions de joueurs, la deuxième plus grosse base de joueurs au monde derrière la Chine.

« L'inde est devenue l'une des économies du jeu vidéo les plus dynamiques du continent asiatique, rapportant près d'1,5 milliards USD par an, avec une croissance qui devrait pratiquement tripler d'ici 2024, » a commenté le directeur des paiements et du commerce de Xsolla, Anton Zelenin. « Historiquement, le marché des paiements en Inde a été dominé par l'argent liquide, et ce n'est qu'aujourd'hui que la situation évolue pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs indiens ayant de plus en plus recours aux smartphones pour leurs achats en ligne. Pour réussir à vendre dans ce pays, les développeurs doivent accéder à plusieurs méthodes de paiement ce qui peut s'avérer compliqué. C'est là que Xsolla apporte de la valeur grâce à nos solutions de paiement qui bénéficient d'une interface permettant de traiter les méthodes de paiement locales pré-intégrées. »

« Nous sommes heureux de pouvoir nous associer avec une enseigne d'envergure internationale, telle que Xsolla, » a déclaré Praveen Sharma, vice-président principal chez Paytm. « L'industrie des jeux vidéo en Inde a suivi une trajectoire de croissance ascendante au cours des dernières années, et c'est une tendance qui se poursuivra dans les années à venir. Les solutions que Xsolla fournit à l'industrie sont novatrices et nous sommes fiers d'être leur partenaire de paiements dans cette aventure. »

Tout commerçant désireux de vendre en Inde a besoin d'une entité locale et d'un compte en banque local. L'intégration avec la plate-forme de paiement de Paytm établit Xsolla comme le vendeur officiel pour ses clients, leur permettant de court-circuiter un processus très chronophage. Xsolla est l'un des rares services sélectionnés à pouvoir proposer des paiements locaux en Inde à ses clients transfrontaliers.

Pour en savoir plus sur les offres de Xsolla Pay Station, veuillez consulter la page : https://xsolla.pro/xps

Pour en savoir plus sur l'économie du jeu vidéo en Inde, téléchargez notre ebook à l'adresse : https://xsolla.pro/ieb

À propos de Xsolla

Xsolla est le leader mondial du commerce de jeux vidéo, avec un ensemble d'outils et de services robustes et puissants, conçus spécifiquement pour l'industrie des jeux. Depuis sa fondation en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux de toutes tailles à promouvoir et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur plusieurs plates-formes. En tant que leader innovant du commerce de jeux vidéo, Xsolla continue de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l'échelle mondiale, afin que leurs partenaires puissent accroître leur audience, leur engagement et leurs revenus. Présent dans le monde entier, Xsolla travaille actuellement avec des entreprises de jeux vidéos majeures, telles qu'Epic Games, KRAFTON, miHoYo, NetEase, Nexters, Playrix, Playstudios, Roblox, Take-Two, Twitch, Ubisoft, Valve et bien d'autres. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site xsolla.com.

Xsolla - Accélérez votre commerce de jeux vidéo - https://xsolla.pro/agc

À propos de Paytm

Paytm est la société de services financiers de premier plan en Inde proposant une gamme complète de solutions de paiements et de financement aux consommateurs, commerces physiques « hors ligne » et plates-formes en ligne. L'entreprise s'est donnée pour mission d'intégrer un demi-milliard d'Indiens dans l'économie générale à travers ses services de paiements, de commerce, bancaires, d'investissements et financiers. One97 Communications Limited qui détient la marque Paytm, fondée par Vijay Shekhar Sharma, est sise à Noida, dans l'Uttar Pradesh. Elle compte parmi ses investisseurs : AGH Holdings, Ant Financial, Berkshire Hathaway, Discovery Capital, SAIF Partners, Softbank et T Rowe Price.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 11:50 et diffusé par :