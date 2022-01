Analyse d'organisme indépendant : Trina Solar au deuxième rang pour les expéditions mondiales de modules en 2021





CHANGZHOU, Chine, 27 janvier 2022 /CNW/ - PV InfoLink, un organisme d'analyse photovoltaïque mondial faisant autorité, a publié le classement mondial des expéditions de modules pour 2021 le 21 janvier, et Trina Solar se classe au deuxième rang. Ce résultat correspond à une prévision du fournisseur d'information de l'industrie photovoltaïque PVTech une semaine plus tôt, qui classait Trina Solar au deuxième rang parmi 10 fournisseurs de modules mondiaux l'an dernier.

Le dernier classement se fonde sur la base de données de l'offre et de la demande de PV InfoLink. Pour ce qui est de la taille des modules, PV InfoLink estime que les expéditions de gros modules par les 10 principaux fabricants (à l'exception de First Solar) représentent environ 60 GW ou plus, soit environ 40 % des expéditions globales effectuées par ces 10 fabricants en 2021, où les expéditions au deuxième semestre de l'année correspondaient au double du premier semestre. Les gros modules sont de loin les plus populaires.

L'industrie photovoltaïque mondiale a connu une croissance fulgurante l'an dernier, selon PVTech, la capacité globale et les expéditions excédant toutes deux 190 GW. Les chiffres correspondaient à une prévision établie par PVTech pour 2021 à la fin de 2020. La section des expéditions des prévisions du classement se fondait principalement sur le suivi continu de la capacité de production et des expéditions annuelles de chaque fabricant de modules. Voici le classement des expéditions des fournisseurs de modules en 2021 :

https://static.trinasolar.com/sites/default/files/20220124152946.png

Selon les données accessibles au public, la capacité globale prévue des modules de Trina Solar l'an dernier a atteint 50 GW, dont plus de 70 % étaient des modèles à base de plaquettes de silicium de 210 mm. Trina Solar a expédié plus de 16 GW de modules de 210 mm, se classant au premier rang parmi tous les fabricants de gros modules. Les expéditions cumulatives de modules de 210 mm dans le monde ont dépassé 25 GW.

Des modules ultra-puissants ont été déployés dans des projets solaires dans le monde entier, y compris dans de nombreux projets de catégorie « GW » et « 100 MW ». En même temps, il y a une demande croissante sur le marché mondial pour des modules photovoltaïques de 210 mm, ce qui devrait entraîner d'autres augmentations de la capacité ainsi que des expéditions de modules à grande puissance.

Les gros modules ont commencé à prédominer en 2021, les modèles de 210 mm prenant les devants. Selon le dernier rapport du fournisseur d'information commerciale stratégique TrendForce, la capacité des modules de grande taille devrait atteindre 349,9 GW cette année, représentant une part de marché combinée de 74,6 %. La capacité des modules de 210 mm à eux seuls devrait atteindre 206,8 GW, soit 44,1 %.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1728224/image.jpg

