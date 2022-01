Le Fonds OPEP fournit 1,5 milliard de dollars de nouveaux financements pour le développement en 2021, approfondit son impact et utilise pleinement la facilité COVID-19





VIENNE, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Avec un total de 1,5 milliard de dollars engagés en 2021, le Fonds OPEP pour le développement international a apporté une forte contribution au programme de développement mondial l'année dernière. Le Fonds OPEP, qui célèbre son 46e anniversaire le 28 janvier, a renforcé la croissance économique et la création d'emplois en soutenant les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), a apporté un financement indispensable aux investissements dans les infrastructures et a répondu à la pandémie de COVID-19 en déployant pleinement sa facilité de 1 milliard de dollars.

Le directeur général du Fonds OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré : « Grâce à nos solides finances et aux relations étroites que nous entretenons avec nos pays partenaires et nos clients, le Fonds a pu répondre rapidement et efficacement aux besoins pressants de ces pays en 2021. Notre forte exécution a bénéficié à un large éventail de projets qui visent à répondre aux besoins des populations et à améliorer leurs moyens de subsistance. Alors que nous continuons à poursuivre les objectifs de développement durable, nous avons également été en mesure d'apporter une contribution importante, rapide et efficace à la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19. Alors que nous célébrons notre 46e anniversaire et que nous entamons une nouvelle année, les résultats obtenus en 2021 nous inspirent confiance et ambition pour apporter cette année encore une contribution importante au développement. »

La position du Fonds OPEP en tant qu'institution multilatérale de développement a également été reconnue en 2021 par Fitch et S&P, deux des principales agences de notation au monde. Dans leur évaluation inaugurale du Fonds OPEP, Fitch a attribué la note AA+/perspective stable, soulignant l'« excellente capitalisation » du Fonds, tandis que S&P a attribué la note AA/A-1+, perspective positive, et a souligné les « solides positions de financement et de liquidité » du Fonds OPEP.

À la suite de l'apparition de la pandémie de COVID-19, le Fonds OPEP a mis en place une facilité de 1 milliard de dollars qui a été entièrement utilisée à la fin de 2021. En coordination avec les pays partenaires et d'autres donateurs, le Fonds a adopté un processus d'approbation agile, permettant le déploiement rapide des financements nécessaires en urgence. Les opérations au titre de la facilité COVID-19 comprenaient un prêt de 70,5 millions de dollars à la Jordanie à l'appui d'un plan d'action gouvernemental et une facilité de 10,0 millions de dollars au profit des petites et moyennes entreprises des Maldives.

Le Fonds OPEP a maintenu son niveau d'engagement récent en 2021. La ventilation des opérations montre que 496 millions de dollars de montants engagés ont été affectés au secteur financier, traditionnellement utilisé pour la rétrocession de prêts aux MPME ou aux entreprises dirigées par des femmes. Parmi les autres secteurs figurent l'agriculture (211 millions de dollars), le transport et le stockage (205 millions de dollars), l'énergie (153 millions de dollars), l'aide aux produits de base (137 millions de dollars), l'eau et l'assainissement (20 millions de dollars) et les soins de santé (15 millions de dollars). Les projets multisectoriels transversaux ont reçu 246 millions de dollars.

Dans le secteur de l'énergie, le Fonds OPEP a financé des projets primés, qui amélioreront considérablement l'accès à l'énergie dans les pays partenaires et contribueront à la transition énergétique. En coopération avec des partenaires internationaux, le Fonds OPEP a accordé des prêts à l'appui de la construction et de l'exploitation de la centrale électrique de Sirdarya en Ouzbékistan, le plus grand projet mené par le secteur privé dans le pays à ce jour, et de la centrale électrique au gaz de Temane au Mozambique, qui devrait répondre à la demande d'électricité de près de 1,5 million de ménages.

Les financements du Fonds OPEP ont été consacrés à des initiatives de développement du secteur public dans les pays partenaires à hauteur de 686 millions de dollars (46 %), tandis que le financement du commerce s'est élevé à 444 millions de dollars (30 %) et que les prêts au secteur privé ont totalisé 353 millions de dollars en 2021.

En termes de répartition régionale, les engagements en Afrique se sont élevés à 770 millions de dollars (51 %), suivis par l'Asie avec 536 millions de dollars (36 %) et l'Amérique latine et les Caraïbes avec 177 millions de dollars (12 %).

L'adoption d'une politique environnementale, sociale et de gouvernance renforcée en 2021 par le Conseil d'administration du Fonds OPEP a marqué une nouvelle étape dans la mise en oeuvre du Cadre stratégique 2030 de l'institution. Ce Cadre est conçu pour permettre au Fonds d'étendre ses opérations et d'approfondir son impact afin de relever des défis à long terme tels que la réalisation des objectifs de développement durable, ainsi que des urgences telles que la pandémie de COVID-19 et son impact économique et social.

Une étape importante vers cet objectif consiste à tirer parti de la force du Fonds OPEP en approfondissant la coopération avec les institutions internationales de développement et les organisations partenaires. En 2021, le Fonds a cofinancé des projets, entre autres, avec la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, le FIDA, le Groupe arabe de coordination, la Banque mondiale et la Société financière internationale (SFI). Le Fonds a également signé un accord pour renforcer et promouvoir la coopération en Amérique latine et dans les Caraïbes avec la Banque andine de développement (CAF ? Corporación Andina de Fomento).

À propos du Fonds OPEP

Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit un financement des pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds OPEP a été créé par les pays membres de l'OPEP en 1976 pour stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est axé sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (notamment en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds OPEP a engagé plus de 22 milliards de dollars dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à 187 milliards de dollars. Le Fonds OPEP a été noté AA+/perspective stable par l'agence de notation Fitch et AA/A-1+, perspective positive, par S&P en 2021. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

