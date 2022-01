Inauguration de son studio d'enregistrement





illuxi se démarque par son offre 360 degrés

MONTRÉAL, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - S'inscrivant dans sa stratégie de croissance et pour répondre à une forte demande de sa clientèle, illuxi est fière de bonifier son offre de services intégrés avec l'inauguration de son propre Studio d'enregistrement et de tournage, au coeur de ses installations de la rue Clark à Montréal, le tout dirigé par Mme Xuana Cesar, nommée directrice du Studio illuxi.

« Ce nouvel espace, dédié à la captation d'événement virtuel ou hybride, de capsules d'e-learning ou de webinaire vient bonifier notre offre de service "Tout-en-un" et permet à notre clientèle de transiger avec une seule équipe tout au long de leur projet » exprime Philippe Richard Bertrand, PDG d'illuxi. Il ajoute: « De l'idéation de contenu à la production, de l'hébergement à la diffusion, notre puissante plateforme technologique, supportée par nos technopédagogues, développeurs et notre équipe d'expérience client nous permettent d'offrir un service "clé en main" inégalé ».

Le Studio illuxi a déjà honoré ses premiers mandats, entre autres pour Éducaloi, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) depuis son ouverture en décembre dernier.

« L'accessibilité des studios est souvent un enjeu de taille à Montréal. La proximité de notre équipe technique, l'accès à nos installations, à un valet parking et même à un lave-auto(!) sont des atouts déjà très appréciés de notre clientèle et leur permettant de gagner du temps précieux », déclare Mme Cesar.

En plus de la salle de tournage, le Studio illuxi propose une salle d'enregistrement audio à environnement contrôlée, d'une salle de conférence et/loge conçue pour accueillir des petites équipes de comédiens, animateurs et collaborateurs.

Pour plus d'information ou réserver le Studio illuxi, cliquez ici .

À propos d'illuxi

Intelligence illuxi accompagne au quotidien les professionnels et les organisations de toutes tailles à transformer leur présence virtuelle en véritable succès via leur plateforme propriétaire développée à Montréal. Hébergement, commercialisation des contenus, système de gestion de l'apprentissage (LMS), formation en ligne, événements virtuels (EMS), solutions d'engagement, virtualisation des environnements de travail et Studio de tournage et d'enregistrement, illuxi propulse votre projet, suscite l'intérêt de vos auditoires et rehausse la valeur de votre marque. Experte de l'e-learning interactif et reconnue pour ses services centralisés et clé en main, illuxi agit comme un accélérateur de la transformation numérique des organisations.

