Année catastrophique pour la production automobile britannique, mais la reprise des investissements et la production de véhicules électriques embellissent les perspectives





- La production automobile chute de -6,7 %, à 859 575 unités, en raison de multiples facteurs, la plupart liés à la Covid.

- La production de véhicules électrifiés au Royaume-Uni augmente de 29,6 %, pour atteindre plus d'un quart de la production totale.

- Les usines produisent un nombre record de véhicules électriques à batterie, avec une progression de 72 % des volumes.

- Des raisons d'être optimiste en 2022 avec l'annonce d'un investissement potentiel de 4,9 milliards de livres sterling et un début de reprise de la production.

LONDRES, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Selon les chiffres publiés aujourd'hui par la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), la production automobile britannique en 2021 a chuté de 6,7 % pour atteindre 859 575 unités seulement, soit le pire total depuis 1956[1]. La production a été inférieure de 61 353 unités à celle de 2020, qui a elle-même été fortement affectée par les confinements dus au coronavirus, et de -34,0 % par rapport à la période pré-pandémique de 2019[2].

Néanmoins, les usines automobiles britanniques ont produit un nombre record de véhicules électriques à batterie (BEV), de véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et de véhicules électriques hybrides (HEV), produisant près d'un quart de million (224 011) de ces véhicules à émissions nulles ou très faibles, soit plus d'un véhicule sur quatre (26,1 %) du total des voitures fabriquées.

Cette faible performance globale peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont la plupart sont des conséquences directes de la pandémie. La pénurie de semi-conducteurs, un composant essentiel de la construction automobile moderne, a été la principale cause du déclin, les usines ayant dû réduire, voire interrompre, leur production dans l'attente de pièces dont l'approvisionnement a été fortement limité par la pandémie mondiale.

Les constructeurs ont également dû faire face à des pénuries de personnel dues à la nécessité de s'isoler et à une baisse de la demande, les salles d'exposition des voitures ayant dû rester fermées pendant des mois en raison des confinements et ce, malgré le succès des services « click and collect ». Cette baisse s'explique également par des facteurs non liés à Covid, notamment la fermeture d'une importante usine automobile britannique en juillet, qui a représenté environ un quart de la baisse annuelle.

Sur une note plus positive, le passage à la fabrication de véhicules électrifiés s'est poursuivi à un rythme soutenu avec une augmentation de 72 % de la production de véhicules électriques à batterie, tandis que les hybrides ont progressé de 16,4 %, car l'industrie britannique - comme le marché - se transforme en une industrie à faible émission de carbone et, à terme, à émission nulle.

Les exportations à l'échelle mondiale demeurent la base de la construction automobile britannique, puisque près de huit voitures sur dix fabriquées sont expédiées à l'étranger. Bien que la production annuelle destinée aux marchés étrangers ait diminué de 5,8 % pour atteindre 705 826 unités, les volumes destinés au marché intérieur ont connu une baisse encore plus marquée, de 10,6 %, pour atteindre 153 749 unités.

L'Union européenne est restée de loin le premier marché du Royaume-Uni, passant de 53,5 % à 55 % des exportations et représentant 388 249 unités (-3,0 % par rapport à 2020), malgré les frustrations et les coûts engendrés par les nouveaux accords commerciaux. Alors que les entreprises automobiles étaient aussi bien préparées qu'elles pouvaient l'être, une enquête menée par les membres de la SMMT en avril a révélé que neuf entreprises sur dix (91 %) consacraient plus de temps et de ressources à la gestion des échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qu'en 2020.

Les expéditions vers plusieurs autres grands marchés mondiaux ont également baissé, avec une baisse de 10,5 % vers les États-Unis, notre deuxième destination d'exportation, et de 36,1 % vers le Japon, notre quatrième marché d'exportation. La Chine, en troisième position, s'en est mieux sortie, avec une hausse de 0,6 % des exportations, représentant 57 356 unités, ce qui reflète les bonnes conditions du marché dans le pays et la demande des marques emblématiques britanniques de voitures de performance, de luxe et haut de gamme. En revanche, les exportations vers le Canada, l'Australie et la Corée du Sud ont diminué, respectivement de -5,3 %, -31,1 % et -29,7 %.

Malgré la morosité de la performance globale, on a enregistré des développements significatifs qui confèrent à l'industrie confèrent à l'industrie un regain de confiance. Après l'évitement d'un scénario de « no deal » et la signature de l'accord de commerce et de coopération (TCA), les investissements annoncés officiellement pour l'industrie ont atteint un potentiel de 4,9 milliards de livres sterling en 2021, le total le plus élevé depuis 2013[3] . Il s'agit notamment d'annonces d'investissements cruciaux à Ellesmere Port, Halewood, Norfolk, Sunderland et Surrey.

En outre, une part importante des investissements annoncés était destinée à soutenir les véhicules électrifiés, avec l'expansion des installations existantes dans le Nord-Est et le développement envisagé d'une nouvelle gigafactory de batteries dans les West Midlands. Ce développement représente environ la moitié (2,5 milliards de livres) du montant total des investissements annoncés officiellement en 2021. La réalisation de ces investissements sera cruciale, car le secteur de la construction automobile britannique devrait avoir de gigafactories de batteries d'une capacité d'au moins 60 GWh d'ici 2030 s'il veut rester compétitif au niveau mondial face au durcissement des exigences commerciales.

Cet investissement doit également être assorti d'un ensemble de mesures visant à garantir la compétitivité de l'industrie manufacturière tout au long de la chaîne d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne la formation et la requalification, la transition technologique et les mesures urgentes à prendre pour faire face aux coûts énergétiques de plus en plus élevés du Royaume-Uni.

Mike Hawes, directeur général de la SMMT, a déclaré : « 2021 a été une nouvelle année incroyablement difficile pour la construction automobile britannique, l'une des pires depuis la Seconde Guerre mondiale, qui met à nu l'exposition du secteur aux chocs structurels et, surtout, à ceux liés à la Covid. Malgré cette année misérable, il y a lieu d'être optimiste. L'incertitude liée au Brexit ayant été largement surmontée grâce à l'accord de commerce et de coopération, des investissements ont été libérés, dont la plupart contribueront à faire évoluer le secteur vers un avenir sans émissions. Il s'agit d'un vote de confiance mondial envers le Royaume-Uni, mais il doit avoir pour contrepartie un engagement envers notre compétitivité à long terme, un soutien à la chaîne d'approvisionnement pour surmonter les pénuries de pièces, une aide en matière de compétences et de formation et, surtout, des mesures visant à atténuer la hausse des coûts énergétiques qui menace la viabilité du secteur. »

Les dernières perspectives de production indépendantes pour 2022 prévoient que la production automobile britannique augmentera à plus d'un million d'unités, ce qui représente une hausse de 19,7 % par rapport au total de 2021, malgré la perte des capacités de production à Swindon. Si les conditions sont favorables, notamment la fin de la pénurie mondiale de puces, l'arrivée de nouveaux modèles et l'absence de nouveaux obstacles commerciaux, la production automobile pourrait continuer à augmenter pour atteindre 1,1 million d'unités en 2025, avec une croissance supplémentaire au-delà[4].

Notes aux rédacteurs

La production automobile britannique s'est élevée à 707 594 unités en 1956 La production automobile britannique s'est élevée à 1 303 135 unités en 2019 Les calculs SMMT sont basés sur de nouvelles décisions d'investissement annoncées publiquement en 2021, qui couvrent des engagements prévus de nouvelles dépenses pour de nouveaux produits, outils, équipements ou installations/usines pour le secteur automobile. Prévisions indépendantes d'Auto Analysis de novembre 2021 - meilleur scénario possible

À propos de la SMMT et de l'industrie automobile britannique

La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) est l'une des associations commerciales les plus importantes et les plus influentes du Royaume-Uni. Elle défend les intérêts de l'industrie automobile britannique au Royaume-Uni et à l'étranger, en promouvant l'industrie auprès du gouvernement, des parties prenantes et des médias.

L'industrie automobile est un élément vital de l'économie britannique et contribue pleinement à la réalisation des programmes de mise à niveau, de réduction des émissions, de développement de la Grande-Bretagne et du plan de croissance. Elle contribue à l'économie britannique par un chiffre d'affaires de 60 milliards de livres et une valeur ajoutée de 12 milliards de livres, et investit environ 3 milliards de livres chaque année dans la recherche et le développement. Avec un effectif de plus de 155 000 personnes employées directement dans la fabrication et quelque 800 000 personnes dans l'ensemble de l'industrie automobile, il représente 11 % du total des exportations britanniques et plus de 150 pays importent des véhicules produits au Royaume-Uni, générant des échanges commerciaux de plus de 73 milliards de livres.

Plus de 30 fabricants construisent plus de 70 modèles de véhicules au Royaume-Uni, avec le soutien de plus de 2 500 fournisseurs de composants et de certains des ingénieurs les plus qualifiés au monde. Le secteur automobile soutient également des emplois dans d'autres secteurs clés - notamment la publicité, la chimie, la finance, la logistique et l'acier. Beaucoup de ces emplois se trouvent en dehors de Londres et du Sud-Est et le secteur offre des salaires supérieurs d'environ 25 % à la moyenne britannique.

Pour plus de détails sur l'industrie automobile britannique, consultez la publication Motor Industry Facts 2021 de la SMMT à l'adresse smmt.co.uk/facts21

