Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste





OTTAWA, ON, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, nous nous souvenons des plus de six millions de Juifs qui ont été systématiquement persécutés et assassinés par les nazis pendant l'Holocauste et des millions d'autres victimes des atrocités nazies, et nous leur rendons hommage. Nous offrons nos plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches, et nous nous engageons de nouveau à perpétuer leur souvenir pour les générations futures.

« En 2005, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 27 janvier comme une journée de commémoration pour marquer la libération d'Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de concentration et d'extermination nazi. En ce jour, nous rendons également hommage aux braves survivants et aux héros qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres pendant les jours sombres de l'Holocauste. Nous continuerons de raconter leurs histoires de courage, d'espoir et de persévérance face à un mal indicible, afin que la douleur et les pertes endurées pendant la Shoah ne soient jamais oubliées.

« L'Holocauste, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire, nous rappelle durement qu'il est dangereux de laisser l'antisémitisme, la xénophobie, les préjugés et la discrimination se répandre sans réagir. Il nous rappelle également qu'il ne faut jamais garder le silence lorsque l'humanité est menacée. Malheureusement, plus de 75 ans après la libération d'Auschwitz-Birkenau, qui a révélé au monde entier les horreurs engendrées par le racisme, la haine et l'indifférence, l'antisémitisme demeure une réalité vécue par les communautés juives du Canada et du monde entier.

« Le gouvernement du Canada s'oppose fermement à la montée inquiétante de l'antisémitisme au pays et à l'étranger, et la condamne. Il est essentiel de renforcer nos efforts de sensibilisation, de commémoration et de recherche sur l'Holocauste ainsi que nos efforts de lutte contre l'antisémitisme si nous voulons promouvoir et protéger les droits de la personne à l'échelle mondiale. C'est pourquoi, en 2021, nous avons annoncé le renouvellement du mandat de l'honorable Irwin Cotler à titre d'envoyé spécial du Canada pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme. La même année, au Forum international de Malmö sur la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme, le Canada a pris des engagements concrets pour renforcer les efforts de commémoration de l'Holocauste et combattre la l'antisémitisme et la haine. À l'appui de ces engagements, le gouvernement dirigera l'élaboration d'un guide d'accompagnement pour la définition opérationnelle de la notion d'antisémitisme par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, que nous avons adoptée dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme. Ce guide favorisera l'adoption, la compréhension et l'utilisation pratique de la définition partout au Canada, alors que nous cherchons à combattre les multiples facettes de l'antisémitisme moderne. L'an dernier, nous avons également organisé le Sommet national sur l'antisémitisme afin de mieux comprendre la persistance de l'antisémitisme au Canada et de déterminer les mesures que le gouvernement peut prendre pour s'attaquer aux principaux problèmes auxquels sont confrontées les communautés juives. Enfin, nous luttons contre l'antisémitisme, la désinformation et la haine en ligne en appuyant le groupe de travail interparlementaire sur la lutte contre l'antisémitisme en ligne, l'Initiative de citoyenneté numérique, le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme et d'autres initiatives qui combattent l'antisémitisme et la haine au Canada et dans le monde.

« En 2021, le gouvernement a réaffirmé son adhésion aux principes de la Déclaration du Forum international de Stockholm sur l'Holocauste et a appuyé l'adoption de la déclaration ministérielle de 2020 de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Cette année, dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, qui a été renforcée et repensée, nous lanceronsun Plan d'action national de lutte contre la haine qui prévoit des mesures de lutte contre les crimes motivés par la haine, de la formation et des outils pour les organismes de la sécurité publique ainsi que des investissements pour appuyer la littératie numérique, prévenir la radicalisation menant à la violence et protéger les communautés vulnérables. Nous continuerons de travailler avec la communauté juive pour lutter contre l'antisémitisme, la négation et la distorsion de l'Holocauste et toutes les autres formes de discrimination, afin que les Canadiens juifs puissent vivre fièrement et ouvertement dans notre pays. Ensemble, nous poursuivrons nos efforts en vue de bâtir un Canada meilleur où nous célébrons la diversité, la compassion et l'inclusion comme étant nos forces.

« Aujourd'hui, alors que nous nous arrêtons un moment pour nous souvenir des victimes et des survivants de l'Holocauste et leur rendre hommage, j'invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour réaffirmer et renforcer notre détermination à combattre l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination, en tout temps et en tout lieu. Nous avons tous la responsabilité d'empêcher que l'intolérance et la haine prennent racine ou se propagent dans nos communautés, notre pays et notre monde. En ce jour, unissons nos voix et promettons encore une fois "Plus jamais". »

