CGTN : Xi envoie une lettre de félicitations au Forum CMG

PÉKIN, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le Président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations au Forum China Media Group (CMG), qui a débuté mercredi soir à Pékin.

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin arrivant à grands pas, Xi a déclaré dans sa lettre que la Chine va accueillir des Jeux bien organisés, sécurisés et magnifiques.

Cette année, le thème du forum est « Together for a High-tech Winter Olympics » (Ensemble pour des JO d'hiver high-tech). Le Président espère que les participants pourront réunir leur sagesse dans les discussions et contribuer à mettre en valeur le charme unique des sports de glace et de neige, afin de révéler l'esprit olympique et accélérer le développement des sports d'hiver.

Huang Kunming, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) et chef du service de publicité du Comité central du PCC, a fait part des félicitations du Président.

La lettre de félicitations de Xi Jinping montre que la Chine a confiance dans l'organisation de Jeux olympiques d'hiver réussis. Elle décrit aussi le rôle des médias dans la diffusion du mouvement olympique et la promotion de l'esprit des Jeux, a déclaré Huang lors de son discours.

Selon Huang, la Chine est prête à proposer des « services complets, efficaces et pratiques » à tous les médias du monde. Il espère que les équipes des médias décriront les Jeux d'hiver 2022 comme ayant « des concepts, des méthodes et des moyens innovants pour créer une opinion publique internationale objective, juste et positive ».

Il a mis en évidence l'importance de la solidarité et de la coopération entre les médias, ainsi que de l'innovation face aux transformations inédites des 100 dernières années, auxquelles s'ajoute une pandémie sans précédent.

Il a également salué le rôle des médias qui permettent les échanges et l'apprentissage mutuel et renforcent les liens entre les personnes.

Le forum, dont le thème est « Together for a High-tech Winter Olympics », a été accueilli par le CMG et par le Comité olympique chinois ainsi que le Comité d'organisation de Pékin pour les Jeux d'hiver olympiques et paralympiques 2022, avec le soutien du ministère chinois des Sciences et de la Technologie.

145 médias et organisations internationales de 78 pays et régions y ont participé, aussi bien en ligne que hors ligne.

