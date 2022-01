Il faut rendre le soutien à domicile accessible dès maintenant





QUÉBEC, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) du Québec appellent le gouvernement à s'engager en faveur de solutions concrètes afin de réaliser le virage vers le soutien à domicile. Réunies le 19 janvier dernier, elles ont adopté une proposition solennelle (ci-jointe), résultat de plusieurs mois d'analyses et de consultations démontrant la possibilité de respecter le premier choix des aînés : vivre chez soi pour la vie.

Des services accessibles maintenant

«?Les services existent, les entreprises existent, mais les aînés n'ont pas les moyens de payer. Les EÉSAD proposent des solutions applicables, dès le prochain budget, et qui peuvent constituer une véritable révolution par rapport à la situation actuelle?», constate J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Rappelons qu'aujourd'hui, en moyenne, un usager à faible revenu qui bénéficie du maximum de l'aide disponible ne peut se payer qu'une heure et six minutes de services par semaine. C'est évidemment trop peu en situation de perte d'autonomie et ça ne permet pas d'adapter les services aux véritables besoins de la personne.

Améliorer l'efficacité et la collaboration entre les partenaires

«?Tout le monde parle de soutien à domicile, mais personne ne se parle ou ne se coordonne. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre il faut se doter de plans concertés entre le réseau public et les partenaires, tant à l'échelle nationale que régionale. Sans objectifs communs, nous avançons à l'aveugle et rarement dans la même direction?», se désole monsieur Caron.

Une meilleure coordination des efforts du réseau public et des EÉSAD permettrait en outre de limiter les dérives de la privatisation et de la marchandisation de la réponse aux besoins ainsi que de la détérioration de la qualité des services.

Un espoir qui doit se concrétiser

?Le premier ministre a fait naître un bel espoir, lors de son discours d'ouverture du 19 octobre dernier en annonçant un grand virage vers les soins à domicile. Il reprenait ainsi mot à mot la demande formulée par les EÉSAD un an auparavant, lors de la publication du mémoire de réflexion Chez moi pour la vie1. À titre de prestataires les plus importantes en dehors du réseau public et présentes sur l'ensemble du territoire, les EÉSAD estiment avoir des solutions concrètes à proposer?», indique Martin-Charles St-Pierre, président du Réseau de coopération des EÉSAD.

Bien qu'elles souhaitent s'impliquer dans cette réflexion pour l'avenir du soutien à domicile, les EÉSAD mesurent l'urgence de la situation actuelle. Elles s'engagent à augmenter dès maintenant et de manière significative l'offre de services si le gouvernement adopte pour sa part des mesures simples, efficaces et respectant la capacité de payer des Québécois.

Pour la communauté, par la communauté

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont des initiatives citoyennes et communautaires. Ce sont des coopératives et des OBNL exploités à des fins non lucratives afin de prendre en charge collectivement des besoins non comblés.

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Elles?offrent plus de 7 millions d'heures de services à plus de 100?000 personnes, dont près d'un million d'heures de services d'assistance personnelle et six millions d'heures de services en aide à la vie domestique. Les EÉSAD emploient plus de 9?400 personnes, dont près de 9?000 préposées et préposés d'aide à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin. Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD, nous vous invitons à visiter notre portail Web : https://aidechezsoi.com.

Pour avoir accès aux données récoltées par le Réseau de coopération des EÉSAD sur la capacité de payer des usagers et connaître le détail des propositions des EÉSAD transmises au gouvernement, nous vous invitons à contacter le Réseau de coopération des EÉSAD.

