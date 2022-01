Le projet Production de vidéoclips, qui concrétise la vision des artistes, en est à sa septième ronde





Annonce de 11 bénéficiaires d'une subvention et lancement d'une nouvelle initiative de mentorat, Laboratoires PDV

TORONTO, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, RBC et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision ont annoncé les 11 bénéficiaires d'une subvention au terme de la septième ronde du projet Production de vidéoclips (PDV) , lequel offre à des musiciens et à des réalisateurs émergents canadiens le soutien nécessaire pour créer et produire des vidéoclips. Initiative conjointe de RBCxMusique et du prix Prism, le projet PDV a accordé 75 subventions à des artistes émergents depuis sa création en 2018, contribuant à la création de 52 vidéoclips . D'autres vidéoclips seront lancés plus tard cette année.

L'équipe du projet PDV est également heureuse de présenter Laboratoires PDV, un programme de mentorat qui vise à offrir aux jeunes cinéastes et artistes des conseils sur la mise sur pied de projets de vidéoclips, la planification budgétaire et la production. Ce programme commencera plus tard cette année. La mission du projet PDV demeurant la croissance du milieu canadien du vidéoclip, cette nouvelle série s'appuiera sur les séances de mentorat virtuel offertes tout au long de la pandémie, auxquelles ont participé des créateurs tels que Kid. Studio et Joël, et l'accès à des ressources de production inestimables.

Les subventions du projet PDV fournissent aux talents émergents les ressources nécessaires pour concrétiser leur vision créative. Il en résulte des vidéoclips percutants et captivants acclamés par la critique partout au Canada et à l'étranger. Récemment, trois vidéoclips du projet PDV ont figuré parmi les dix vidéoclips finalistes du prix Prism 2021 : Walls de Rich Aucoin, 90 BPM de Sean Leon et 24 (Toronto Remix) de TOBi. Aussi, la vidéo Meet You At The Light de Desirée Dawson, réalisée par Alexander Farah, a été sélectionnée par le personnel de Vimeo - une récompense très convoitée.

« Je serai toujours reconnaissante envers le projet PDV pour son soutien, dit Jasmyn, bénéficiaire d'une subvention du projet PDV, septième ronde. Au fil des ans, je me suis rendue compte que d'avoir le temps et l'espace pour me consacrer à mon processus créatif est un privilège. Lorsque des organisations comme le projet PDV investissent dans des artistes, elles investissent du même coup dans le temps et l'énergie nécessaires pour créer une oeuvre spéciale. »

Ces projets musicaux se révèlent également un tremplin important pour la carrière des artistes et réalisateurs. Après avoir reçu une subvention du projet PDV pour Senna, la première chanson de l'album Parallel World, Cadence Weapon a remporté le prix de musique Polaris 2021 pour le meilleur album canadien de l'année. Parmi les récentes oeuvres créées grâce au projet PDV, on compte Gold de Phöenix Lazarre, réalisé par Deanna Milligan, Done is Done de Liza, réalisé Isiah Blake, Honey d'Amaal, vidéo réalisée par Dan Lemoyne et qui a généré plus de 600 000 vues à ce jour, et Protest de Haviah Mighty, qui a livré une performance enlevante aux prix Juno 2021.

« Ce qui a commencé comme une idée en 2018 est depuis devenu une plateforme permettant de concrétiser la vision créative des artistes émergents et une ressource de premier plan pour l'industrie canadienne des vidéoclips, mentionne Shannon Cole, directrice générale principale, Marketing de la marque, RBC. D'une ronde à l'autre, nos équipes sont toujours impressionnées par l'abondance de talents créatifs diversifiés qui règne au Canada. Nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux participants de cette septième cohorte du projet PDV. »

« Ces 11 lauréats sont incroyablement diversifiés sur le plan musical, et nous sommes très heureux qu'ils aient choisi d'embarquer dans le projet PDV, souligne Louis Calabro, vice-président, Programmation et remises de prix, Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Au fil des ans, le projet PDV est devenu une ressource indispensable pour certains des musiciens et cinéastes les plus intéressants du pays. Nous nous réjouissons à la perspective de pouvoir appuyer et guider la nouvelle génération de créateurs par l'entremise du nouveau programme Laboratoires PDV. »

La liste des lauréats de la septième ronde couvre une grande variété de genres musicaux et de styles cinématographiques. Ces lauréats sont sélectionnés par un jury de professionnels sectoriels. Voici les lauréats :

L'artiste Amanda Sum ( Vancouver ), la réalisatrice Mayumi Yoshida ( Vancouver ) et le producteur Sebastien Galina ( Vancouver )

( ), la réalisatrice ( ) et le producteur ( ) L'artiste et productrice Francesca Wexler ( Oshawa ) et le réalisateur Sean Cartwright ( Ottawa )

( ) et le réalisateur ( ) L'artiste Ghostly Kisses (Québec), le réalisateur Fred Gervais (Montréal) et la productrice Catherine Boily (Montréal)

(Montréal) et la productrice (Montréal) L'artiste IDMAN ( Toronto ) et la réalisatrice et productrice Dara Heng ( Toronto )

) et la réalisatrice et productrice ( ) L'artiste Jasmyn (Hamilton) , la réalisatrice Iris Kim ( Toronto ) et le producteur Jeff So ( Toronto )

, la réalisatrice ( ) et le producteur Jeff So ( ) L'artiste Jesse Ryan ( Toronto ) et le réalisateur et producteur Chris Strikes ( Toronto )

( ) et le réalisateur et producteur Chris Strikes ( ) L'artiste Kim Harris ( Halifax ), les réalisatrices Meaghan et Marie Wright ( Halifax ) et la productrice Emily Flynn ( Halifax )

( ), les réalisatrices Meaghan et ( ) et la productrice ( ) L'artiste Ouri (Montréal), le réalisateur Derek Branscombe (Montréal) et les productrices Raphaëlle Savoie, Catherine Marsland et Karine Pronovost (« Le Répertoire ») (Montréal)

(Montréal) et les productrices Raphaëlle Savoie, et (« Le Répertoire ») (Montréal) L'artiste Ramona Vee ( Toronto ) et le réalisateur et producteur Serville Poblete ( Toronto )

( ) et le réalisateur et producteur ( ) L'artiste Ruben Young ( Calgary ), le réalisateur Jimmy Vi ( Toronto ) et le producteur Rey Mendoza ( Toronto )

( ), le réalisateur Jimmy Vi ( ) et le producteur ( ) L'artiste TyriqueOrDie ( Scarborough ), le réalisateur Luke Fenton ( Toronto ) et les producteurs Hayden Currie et Shane Campbell ( Toronto )

Le projet PDV s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de RBC à soutenir les artistes émergents par l'intermédiaire du projet Artistes émergents RBC . Depuis 2015, plus de 25 000 artistes ont bénéficié de son soutien grâce aux dons de plus de neuf millions de dollars versés annuellement par RBC Fondation à des centaines d'organismes culturels canadiens.

Les artistes et réalisateurs émergents admissibles sont invités à présenter leur candidature pour la huitième ronde, qui débutera le 1er avril 2022, à mvpproject.ca .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 87 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite .

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est la plus importante association professionnelle nationale sans but lucratif au Canada. Elle est vouée à la promotion, à la reconnaissance et à la célébration des talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Elle compte plus de 4 000 membres, dont des figures emblématiques et des professionnels chevronnés, ainsi que des artistes émergents et des étudiants. Elle offre des programmes de perfectionnement professionnel et des occasions de réseautage qui favorisent la croissance, l'inclusion et le mentorat au sein du secteur. L'Académie canadienne produit les prix Écrans canadiens qui réunissent annuellement l'industrie des médias visuels afin de célébrer les plus grands talents au pays dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques dans le cadre de la Semaine du Canada à l'écran.

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est fière de souligner l'appui de son premier partenaire, Téléfilm Canada ; de ses partenaires platine, CBC et CTV ; de son partenaire principal, Netflix ; et de ses grands partenaires : le Fonds des médias du Canada, Cineplex et le Fonds Cogeco.

Pour en savoir plus sur l'adhésion et la programmation, allez à academie.ca .

