Programme de résidence de l'ACESI pour réduire la pénurie d'infirmières

OTTAWA, ON, le 27 janv. 2022 /CNW/ - l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) a émis aujourd'hui une déclaration annonçant un nouveau programme pour remédier à la pénurie d'infirmières actuelle signalée partout au pays.

«?Nous sommes heureux d'annoncer le lancement du Programme national de résidence de l'ACESI pour les infirmières autorisées ("programme de résidence" ou le "programme"). Le programme a été développé à l'intention des établissements de soins de santé en réaction à la pénurie d'infirmières en raison de conditions de travail insoutenables aggravées par la pandémie et des demandes croissantes auxquelles sont confrontées les nouvelles diplômées.

Les nouvelles diplômées ont besoin d'un programme d'orientation solide, d'une charge de travail progressive, d'une pratique guidée/supervisée, d'ateliers d'apprentissage thématiques et d'un soutien pendant au moins six mois et parfois jusqu'à un an. Notre programme de résidence structuré et basé sur les compétences assure l'intégration d'infirmières diplômées compétentes, émotionnellement résilientes et fidélisées à une main-d'oeuvre durable?», a déclaré Cynthia Baker, directrice générale de l'ACESI.

De débutante avancée à infirmière autorisée compétente, le programme de résidence de l'ACESI aidera à réduire la pénurie d'infirmières par la création d'une main-d'oeuvre plus durable, avec les capacités et les compétences accrues.

Le programme basé sur les compétences d'une durée de 6 mois commence par une orientation de 5 jours fournie par l'établissement de soins de santé, suivie d'un préceptorat complet de la nouvelle diplômée sur une période de 11 semaines. Au cours des 3 derniers mois du programme, la préceptrice-mentore fournit les renseignements et le soutien nécessaires à la nouvelle diplômée pendant qu'elle s'acclimate à une charge de travail complète. Tout au long de la période de six mois, l'ACESI offre aux nouvelles diplômées un accès à des ateliers virtuels.

Les coûts du programme (programme d'études, ateliers, formation pour les préceptrices-mentores et rubriques d'évaluation basée sur les compétences) sont à partir de 10?000 $ par an, plus 150 $ par participante à la formation de préceptrices-mentores. Les prix sont en CAD.

Les rôles prescrits des partenaires du programme comprennent les gouvernements, les établissements de soins de santé et les préceptrices. Le gouvernement aide les établissements de soins de santé avec un financement pour le programme de résidence. L'établissement offre une orientation aux nouvelles diplômées à l'établissement et leur affecte une préceptrice-mentore. La préceptrice enseigne, supervise, accompagne, encadre et soutient la nouvelle diplômée alors qu'elle assume progressivement la responsabilité des soins prodigués à un groupe complet de patients.

L'ACESI tiendra des séances d'informations gratuites sur le programme le mercredi 9 février 2022, en anglais et en français. Pour s'inscrire, consultez la page Programme de résidence sur le site Web de l'Institut canadien des infirmières enseignantes.

À propos de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-parole national pour la formation, la recherche et le scholarship en sciences infirmières et représente le baccalauréat et les programmes d'études supérieures en sciences infirmières à travers le Canada. Les objectifs de l'ACESI sont d'orienter la formation infirmière et le scholarship infirmier dans l'intérêt d'une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.

