Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 100 000 $ à la Municipalité de Val-des-Bois

VAL-DES-BOIS, QC, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, annoncent qu'un montant de 100 000 $ est octroyé à la Municipalité de Val-des-Bois pour son projet d'amélioration de l'accessibilité du centre communautaire et du parc de l'Âge d'Or.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Municipalité de Val-des-Bois consiste à améliorer l'éclairage extérieur au centre communautaire et au parc de l'Âge d'Or ainsi qu'à mettre aux normes la rampe d'accès du centre communautaire. Ceci permettra d'assurer la sécurité des usagers et l'accessibilité des activités offertes. Plus précisément, les travaux incluent la préparation du terrain, l'installation de 17 lampadaires, la construction d'une rampe d'accès en béton et l'installation de garde-corps.

« Le PRIMADA est un programme qui soutient nos communautés dans leur volonté de créer des environnements plus accueillants et inclusifs pour nos personnes aînées. Je remercie la communauté de Val-des-Bois d'avoir à coeur de travailler avec nous en ce sens, car c'est tous ensemble que nous pourrons changer les choses de manière durable. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Chaque projet PRIMADA témoigne de la volonté de notre gouvernement d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées et de l'ensemble de la collectivité dont ils font partie intégrante. En améliorant l'accès à des lieux de rencontres sociales, nous faisons en sorte que les communautés maintiennent une vie active et consolident ainsi le lien d'appartenance à leur milieu. L'initiative de Val-des-Bois est donc fort bienvenue, car elle contribuera à dynamiser les échanges entre les citoyennes et les citoyens de tout âge, de manière inclusive. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean

« Merci à la municipalité de Val-des-Bois d'avoir autant à coeur le mieux-être des personnes aînées. Ces dernières pourront ainsi mieux participer à la vie sociale de leur milieu, ce qui contribuera non seulement à favoriser la santé mentale et physique de ces personnes, mais aussi à raffermir le tissu social de l'ensemble de la communauté. L'accessibilité améliorée du centre communautaire et du parc de l'Âge d'Or permettra de bonifier l'expérience de ses utilisateurs et j'en suis bien heureux. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.





Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

