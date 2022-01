BMO Gestion d'actifs inc. lance dix nouvelles inscriptions de FNB comprenant des actions mondiales axées sur le climat, des solutions d'obligations à escompte et un fonds de répartition d'actifs entièrement composé d'actions





Le lancement comprend quatre nouvelles inscriptions dans la série FNB élargissant les options de fonds existants

MONTRÉAL, le 27 janv. 2022 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a lancé aujourd'hui 10 fonds négociés en bourse (FNB), élargissant sa gamme de FNB ESG pour y inclure une solution axée sur le climat, poursuivant l'innovation en matière de revenu et offrant une gamme élargie de FNB de répartition d'actifs.

« Les effets du changement climatique étant plus palpables que jamais, nous avons voulu élargir notre offre ESG pour les clients qui souhaitent investir dans la transition vers un avenir plus vert et plus durable. Notre nouveau FNB axé sur le climat, qui se concentre sur le volet environnemental des facteurs ESG, offre aux investisseurs une solution pour harmoniser plus étroitement leurs placements et leurs valeurs environnementales », a déclaré Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs, Canada.

« Nous demeurons aussi un chef de file des solutions novatrices de titres à revenu fixe avec le lancement de notre nouvelle gamme de FNB d'obligations à escompte, a poursuivi M. Raes. Nous y avons segmenté le marché des obligations à escompte en exposition au court terme et en exposition aux sociétés, où le rendement à l'échéance et le coupon sont plus alignés pour les investisseurs détenteurs de comptes imposables. Nous sommes également ravis de mettre sur le marché un FNB de répartition d'actifs entièrement composé d'actions, qui vient compléter notre gamme de FNB pour offrir aux investisseurs une exposition diversifiée au marché avec un rééquilibrage automatique, en une seule transaction et à faible coût. »

Les nouveaux FNB et séries FNB sont les suivants :

Climat

FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris (ZGRN) : Ce FNB cherche à reproduire le rendement de l'indice MSCI ACWI Climate Paris Aligned Equity, un portefeuille d'actions mondiales axées sur le climat.

Actions

FINB BMO japonais (ZJPN/ZJPN.F) : Ce FNB cherche à reproduire le rendement de l'indice Solactive GBS Japan Large - Mid Cap.

Revenu

FNB BMO obligations à escompte de sociétés (ZCDB) : Ce FNB investit dans des titres à revenu fixe de sociétés émis au Canada , qui se négocient à une valeur proche ou inférieure à leur valeur nominale et dont la durée à courir réelle se situe entre un et dix ans.

Ce FNB investit dans des titres à revenu fixe de sociétés émis au , qui se négocient à une valeur proche ou inférieure à leur valeur nominale et dont la durée à courir réelle se situe entre un et dix ans. FNB BMO obligations à escompte à court terme (ZSDB) : Ce FNB investit dans des titres à revenu fixe à court terme de sociétés et d'administrations publiques émis au Canada , qui se négocient à une valeur proche ou inférieure à leur valeur nominale et dont la durée à courir réelle se situe entre un et cinq ans.

Répartition d'actifs

FNB BMO toutes actions (ZEQT) : Ce FNB investit dans des FNB qui offrent une exposition à un portefeuille diversifié de titres de participation mondiaux; ce fonds s'ajoute à notre gamme de FNB de répartition d'actifs.

En outre, BMO Gestion d'actifs élargit ses options de change avec des parts en dollars américains et ajoute une série offrant des distributions à taux défini de six pour cent.

Nouvelles séries

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US) (ZWB.U)

FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US) (ZPR.U)

FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US) (ZMI.U)

FNB BMO Équilibré (série T6 offrant des distributions à taux défini) (ZBAL.T)

Pour plus d'informations sur les FNB BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb .

Les FNB BMO ou les titres mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI Inc. (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou titres ou tout indice sur lequel de tels FNB BMO ou titres sont basés. Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et tout FNB BMO lié.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO pertinent. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 11 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada1 et 80,6 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1Morningstar, décembre 2021

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 988 milliards de dollars au 31 octobre 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires, le tout par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

