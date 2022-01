Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 100 000 $ à la Municipalité d'Inverness





INVERNESS, QC, le 27 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, Eric Lefebvre, annoncent qu'un montant de 100 000 $ est octroyé à la Municipalité d'Inverness pour son projet de réfection du Centre récréatif Robert-Savage, qui favorisera l'accessibilité universelle et le vieillissement actif.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Municipalité d'Inverness consiste à :

installer un monte-personne;

aménager un trottoir adapté pour l'entrée extérieure;

réaménager la salle de toilettes.

Citations :

« Le PRIMADA est un programme essentiel, qui vient soutenir les communautés dans leur volonté de créer des environnements plus accueillants et inclusifs pour les personnes aînées. Je remercie la communauté d'Inverness de travailler avec nous en ce sens. Je demeure persuadé que c'est tous ensemble que nous pourrons changer les choses de manière durable, et favoriser l'épanouissement de nos personnes aînées. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Comme chaque projet PRIMADA, celui de la communauté d'Inverness témoigne de la volonté de notre gouvernement de soutenir les municipalités dans leurs efforts pour améliorer la qualité de vie des aînés et promouvoir le vieillissement actif. En permettant aux personnes aînées de même qu'à l'ensemble des citoyennes et des citoyens de se réunir plus facilement, on favorise les rencontres et les liens intergénérationnels, ce qui constitue un apport majeur au mieux-être de toute la collectivité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Des environnements comme ceux proposés par le projet d'Inverness contribuent à la santé et à la vie active des personnes aînées, et je suis donc fier que cette initiative issue du PRIMADA facilite leur implantation. Il est crucial d'offrir des lieux de socialisation agréables et sécuritaires sur le territoire d'Arthabaska-L'Érable permettant de dynamiser la vie collective. Je profite de l'occasion pour remercier les personnes qui ont offert leur appui à ce projet et souligner leur proactivité et leur solidarité envers les personnes aînées de leur communauté. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.





Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 27 janvier 2022 à 08:30 et diffusé par :