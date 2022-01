Message de la gouverneure générale pour commémorer la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste





OTTAWA, ON, le 27 janv. 2022 /CNW/ - En vous promenant dans votre voisinage, vous êtes à même de constater la grande diversité du Canada. Vous y croisez des gens qui ont des croyances différentes, des gens qui viennent de milieux variés et qui parlent d'autres langues. Ces gens ont leur propre histoire, leur propre parcours qui les a amenés à venir au Canada, et nous avons la chance de les croiser dans les rues.

Pendant l'Holocauste, les Juifs ont cessé de marcher dans les rues. À la place, ils se cachaient dans les forêts, creusaient des trous en guise de refuges, s'entassaient dans les granges, se cachaient dans les greniers. Et six millions d'entre eux n'ont jamais pu retourner dans les rues. Leur parcours a pris fin sous le coup de la cruauté et de l'inhumanité.

Aujourd'hui, nous marquons la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Partout, la communauté juive se recueille, de même que tant d'autres groupes minoritaires qui ont subi des pertes pendant cette période éprouvante. Leur message résonne à l'unisson : « Plus jamais ça ».

En cette journée, regardons au-delà des statistiques sur les victimes et cherchons à connaître les histoires personnelles de survie, de souffrance, de courage et de résilience. Ensemble, envisageons un avenir où la haine et l'antisémitisme sont bannis, où chaque personne est libre de pratiquer sa foi, de se réunir, de parler et d'aimer à sa manière, sans crainte.

Tout en nous remémorant le passé, efforçons-nous d'éclairer les ténèbres de l'humanité avec le brillant avenir que nous avons tous et toutes le droit de vivre.

Mary Simon

