Aucnet rejoint le consortium mondial de normalisation de la blockchain pour la mobilité « MOBI »





TOKYO, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Aucnet Inc. (ci-après « Aucnet »), une entreprise basée à Tokyo, au Japon, a annoncé son adhésion à la Mobility Open Blockchain Initiative (ci-après « MOBI »), dont le siège est à Los Angeles dans l'État américain de Californie, un consortium mondial à but non lucratif qui développe des technologies et des normes basées sur la blockchain pour une mobilité de nouvelle génération. En rejoignant l'initiative MOBI, Aucnet cherche à contribuer à une société durable en développant des plateformes de distribution circulaire pour les véhicules électriques (VE) et leurs batteries.

En 1985, Aucnet a tenu la première vente aux enchères de voitures d'occasion virtuelle en temps réel au monde. Fidèle à sa philosophie de « façonner l'avenir du commerce », Aucnet a dépassé le cadre de la vente de voitures d'occasion pour créer des plateformes de distribution circulaire destinées à un large éventail de secteurs, notamment pour les produits numériques, les motos, les articles de luxe, les fleurs et les équipements médicaux. Pour permettre des transactions à distance sereines, Aucnet a mis au point des systèmes d'inspection et de classement standards, leaders du secteur, pour chacune de ses gammes de produits. Dans le secteur automobile, Aucnet inspecte et classe plus d'un million de voitures d'occasion par an par l'intermédiaire de sa filiale AIS Inc. qui a été créée grâce à des investissements de Toyota, Honda, Nissan, Mazda et Subaru.

Fondée en 2018, MOBI est une alliance mondiale à but non lucratif regroupant plus de 100 entreprises et organisations, dont les plus grands constructeurs automobiles au monde, ainsi que des startups, des ONG, des agences de transport en commun, des assureurs, des sociétés d'autoroute, des dirigeants de villes intelligentes et des entreprises technologiques. La mission de MOBI est de créer des normes et de construire l'infrastructure numérique pour les véhicules connectés et le commerce IoT qui permettra d'accélérer l'adoption de la blockchain/DLT et de rendre les transports plus efficaces, équitables, décentralisés et durables.

L'année 2021 a été marquée par un engouement jamais vu auparavant pour les VE sur le marché des véhicules neufs, de nombreux constructeurs automobiles et gouvernements s'étant engagés à accroître l'adoption des VE. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir et se répercuter sur le marché des véhicules d'occasion dans un avenir proche. MOBI offre à Aucnet l'opportunité de collaborer avec des organisations de premier plan dans le monde entier pour être à l'avant-garde du développement des technologies d'inspection et des plateformes de distribution circulaire pour les VE et leurs batteries. Les systèmes d'Aucnet faciliteront le rachat de VE d'occasion et permettront le recyclage efficace des batteries lithium-ion, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

- Mobi en bref

Nom de l'organisation : Mobility Open Blockchain Initiative

Création : 2 mai 2018

Siège social : Los Angeles, Californie, États-Unis

Représentants : Chris Ballinger, Tram Vo

URL : https://dlt.mobi/

- Portrait d'Aucnet

Nom de l'entreprise : Aucnet Inc.

Siège social : 2-5-8 Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8349, Japon

Représentants : Kiyotaka Fujisaki, président-directeur général ; Shinichiro Fujisaki, président et directeur d'exploitation

Création : 29 juin 1985

Capital : 1 765 millions de yens (au 31 décembre 2020)

Chiffre d'affaires consolidé : 24 078 millions de yens (pour l'année fiscale terminée en décembre 2020)

Nombre d'employés consolidés : 821 (au 31 décembre 2020)

Aperçu des activités : Activités de services de soutien à la distribution basée sur les données, comme l'hébergement et l'exploitation de ventes aux enchères sur Internet

Informations boursières : Première section de la Bourse de Tokyo (Code du commerce : 3964)

URL : https://www.aucnet.co.jp/

Objectifs de développement durable : https://www.aucnet.co.jp/SDGs/en/

